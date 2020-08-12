الهجرة في زمن كورونا.. تونسيون يركبون المخاطر للوصول إلى إيطاليا

واجهت إيطاليا في الآونة الأخيرة تدفقًا لمهاجرين تونسيين يائسين من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس، بسبب فيروس كورونا، حسب تقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، اليوم الأربعاء.

وبات التونسيون أكبر مجموعات الهجرة التي تصل إلى إيطاليا، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية، ففي الأشهر الستة الأولى من 2019، اعترضت السلطات الإيطالية 1277 وافدًا من تونس، وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 6628.

وتشير الإحصاءات، إلى أن البطالة في تونس، لم تنخفض على مدار 9 سنوات الماضية، وقبل انتشار كورونا كان معدل البطالة في جميع أنحاء تونس حوالي 16%، وفي بعض المناطق، مثل المحافظة التي يوجد فيها جرجيس، وصلت نسبة البطالة إلى 30%، وهو أمر سيتفاقم مع الوباء، ففي نيسان/أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3%، وهو أكبر انكماش منذ استقلال البلاد في عام 1956.

وفي شهر تموز/يوليو، اعترضت السلطات الإيطالية 4252 مهاجرًا، مقارنة بـ 502 في العام السابق، ولا تشمل هذه الإحصاءات أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا دون أن يُكتشفوا.

رحلة محفوفة بالمخاطر

في الآونة الأخيرة، ضمت جماعات المهاجرين غير الشرعيين، عائلات بأكملها، حيث يقوم عدد أكبر من الأمهات والأطفال الآن، برحلة محفوفة بالمخاطر طولها 206 أميال، للتواصل مع أقاربهم الموجودين بالفعل، في أوروبا.

كان الطقس حارًا كالمعتاد في بلدة جرجيس الساحلية، الواقعة على الحدود التونسية مع ليبيا، عندما ركب أحمد في الجزء الخلفي من السيارة خارج محطة البنزين.

وقال أحمد في مقابلة مع صحيفة ”الغارديان“ إن توقف السياحة الناتج عن الوباء هذا العام، أدى إلى فقدانه لوظيفته الموسمية في منتجعات جربة القريبة، وهو الآن، يدخر ما يستطيع من مال من خلال العمل المؤقت في صالة ألعاب رياضية محلية، حتى يتمكن من جمع 4000 دينار تونسي، التي يحتاجها للعبور غير القانوني من تونس إلى أوروبا.

وأضاف: ”في تونس يمكنك العمل، لكنك لن تجني المال، ما تكسبه تنفقه، وقبل فيروس كورونا، لم تكن هناك وظائف. والآن، سيزداد الوضع سوءًا“.

وتتطلب هذه الهجرة مهارة وحرفة، حيث يسمح الصيادون في جرجيس، أحد أكبر موانئ الصيد في البلاد، بين الحين والآخر باستخدام قواربهم، لتهريب الجماعات المهاجرة عبر الميناء الهائل، والذي يصعب على الرادار مراقبته.

ويشير الخبراء إلى أن نقطة الدخول المفضلة للتونسيين، هي جزيرة لامبيدوسا في صقلية، التي تبعد حوالي 10 ساعات بالقارب من ساحل جرجيس، وقد أدى وصول آلاف التونسيين في الأسابيع الأخيرة إلى اكتظاظ مركز الترحيب في الجزيرة، والذي يضم الآن أكثر من 1000 شخص، ويتم نقل غالبية التونسيين الذين يصلون إلى لامبيدوسا إلى صقلية، وتسجيلهم ثم إعادتهم إلى تونس على متن رحلات مباشرة من باليرمو إلى تونس.

ويقول سلفاتوري فيلا، المدعي العام في مدينة أغريجنتو الإيطالية، الذي يقود التحقيقات في الاتجار بالبشر المزعوم من تونس إلى صقلية: ”في حين أن تهريب المهاجرين في ليبيا تديره منظمات إجرامية متجذرة ومنظمة، غالبا ما تدير عمليات التهريب في تونس مجموعات من الصيادين، الذين يضعون ما بين 70 و80 شخصاً على متن القارب، وعندما يصلون على بُعد بضعة أميال من الجزيرة، يضعون الركاب في قوارب صغيرة لإكمال الرحلة بمفردهم، ثم يعودون إلى السواحل التونسية، ويتابعون نشاطهم الطبيعي وصيد السمك“.

ولا يقتصر نزوح التونسيين على محدودي الدخل؛ فقد كشف المدعي العام في مدينة أغريجنتو الإيطالية، قائلًا: ”لم نعد نشهد وصولًا حصريًا للشباب الباحثين عن مستقبل أفضل؛ ففي الأشهر الماضية، بدأت عائلات بأكملها في الوصول إلى شواطئنا من طبقات اجتماعية متنوعة، بما في ذلك الطبقة المتوسطة في تونس“.

وأشار فيلا، إلى أن ”الانطباع السائد هو أن الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، لم تضرب أفقر قطاعات المجتمع فحسب، بل أيضًا رجال الأعمال التونسيين الصغار والمتوسطين، إنهم يصلون مع حيواناتهم الأليفة وحقائب السفر الكبيرة، ولكن ليس لقضاء عطلة، بل لأنهم تركوا منازلهم إلى الأبد“.

كبح جماح الهجرة

وبسبب الضغط الخارجي، أطلقت الحكومة التونسية إجراءات تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين من شواطئها، اعتبارًا من 6 آب/أغسطس الجاري، فأعلنت عن نشر وحدات بحرية وأجهزة مراقبة وفرق بحث للقيام بدوريات في المياه المحيطة بنقاط المغادرة المعروفة في البلد.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن الخبير الاقتصادي راضي مدب، إن ”الوباء أثر بشكل مباشر على قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، لكن جهود الاحتواء هي أكثر ما أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، من انخفاض الصناعات الموجهة للتصدير إلى انهيار سلاسل التوريد“.

وأضاف: أن ”القانون الأخير الذي يحظر فصل العمال لأسباب اقتصادية خلال الوباء، كان حسن النية، لكنه لم يؤد إلا إلى تأجيل العاصفة القادمة، حيث لا تزال الأجور ثابتة، بينما يدفع الانخفاض الحاد في الطلب الشركات التونسية إلى حافة الهاوية“.

وبدا أن السلطات المحلية في إيطاليا، باتت تضيق ذرعًا بالمهاجرين التونسيين، ويقول توتو مارتيلو، عمدة لامبيدوسا: ”أصبح الوضع خارج عن السيطرة، إذا لم تعلن الحكومة حالة الطوارئ في لامبيدوسا، فسأعلنها أنا“.

ويواصل عمدة لامبيدوسا شكواه قائلًا: ”هناك إستراتيجية دقيقة لخلق مناخ من التوتر والتعصب في جزيرتنا، وحتى في لامبيدوسا، أدى الوباء إلى تفاقم الأزمة في صناعة السياحة، وهي واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد الصقلية“.

وأردف: ”بعد الإعلان عن الإغلاق بسبب كورونا، تم إلغاء أكثر من 70٪ من الحجوزات في الفنادق والمنتجعات في صقلية، وهناك توازي بين تأثير الوباء على الاقتصاد التونسي والعواقب الاقتصادية في صقلية، فحتى أولئك الذين يجب أن يرحبوا بالمهاجرين، مثل سكان الجزر، باتوا في مأزق بسبب آثار أزمة كورونا“.

وفي هذا الاتجاه بدأ المدعي العام في مدينة أغريجنتو الإيطالية، فيلا سلفاتوري، تحقيقًا في حريق متعمد دمر مقبرة قوارب المهاجرين في لامبيدوسا، وأضرمت النيران في مئات القوارب المتهالكة التي استخدمها المهاجرون الذين انطلقوا من شمال أفريقيا على مر السنين، مما أثار الذعر بين سكان الجزر. فيما اعتقد المحققون، أنه هجوم سياسي ضد السلطات، يعتبر الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد الرموز المؤيدة للمهاجرين.

وقبل 3 أيام، تم تخريب تحفة ”بوابة أوروبا“، التي صممها الفنان ميمو بالادينو في 2008، وتعتبر نصبًا تذكاريًا للمهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وتطبق على المهاجرين غير الشرعيين عقوبات تصل إلى 10 سنوات، إلا أن ذلك لا يمنع من تقطّعت بهم السبل في إيطاليا من الاستمرار في رحلة البحث عن مصدر للعيش، يستحق لدى هؤلاء ركوب المخاطر والهجرة في زمن كورونا.