نقل الفنانة المغربية ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران للمستشفى بحالة صحية حرجة

لطالما امتعتنا بادوارها فوق خشبة المسرح المغربي و العربي فنانة بما تحمله الكلمة من معنى موهوبة مجتهدة ملتزمة محبة لفنها و وطنها صديقة زملائها ناجحة بمشوارها الغني باعمالها. اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية و لا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه. شكراً صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة شكراً لكل الاطباء اللذين يباشرون علاجها. عرفناها قوية صامدة و اليوم هي تقاوم بكل ايمان شجاعة و عزيمة المرض لا تبخلوا بالدعاء لها و نطلب من الله عز و جل ان يخفف الامها و يقويها لتتخطى محنتها. Une grande dame une belle âme se bat aujourd’hui contre la maladie. Merci Majesté pour votre soutien et générosité. Aujourd’hui Madame Touria Jabrane Kraytif a besoin de vos prières tous allahyejazikom pour surmonter cette épreuve difficile. allah yehfedha 🙏🏻