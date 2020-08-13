نقل الفنانة المغربية ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران للمستشفى بحالة صحية حرجة

نُقلت الممثلة المغربية ووزيرة الثقافة السابقة، ثريا جبران، إلى مستشفى ”الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“ بمدينة الدار البيضاء، إثر تعرضها لوعكة صحية حرجة.
وكانت حياة جبران ابنة شقيقة الوزيرة السابقة، كشفت عبر حسابها في ”إنستغرام“، عن تعرض ثريا جبران لوعكة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.
وكتبت في معرض ما نشرته: ”لطالما أمتعتنا بأدوارها فوق خشبة المسرح المغربي والعربي، فنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى موهوبة مجتهدة ملتزمة محبة لفنها ووطنها، صديقة زملائها ناجحة بمشوارها الغني بأعمالها، اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية ولا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه“.
View this post on Instagram
لطالما امتعتنا بادوارها فوق خشبة المسرح المغربي و العربي فنانة بما تحمله الكلمة من معنى موهوبة مجتهدة ملتزمة محبة لفنها و وطنها صديقة زملائها ناجحة بمشوارها الغني باعمالها. اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية و لا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه. شكراً صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة شكراً لكل الاطباء اللذين يباشرون علاجها. عرفناها قوية صامدة و اليوم هي تقاوم بكل ايمان شجاعة و عزيمة المرض لا تبخلوا بالدعاء لها و نطلب من الله عز و جل ان يخفف الامها و يقويها لتتخطى محنتها. Une grande dame une belle âme se bat aujourd’hui contre la maladie. Merci Majesté pour votre soutien et générosité. Aujourd’hui Madame Touria Jabrane Kraytif a besoin de vos prières tous allahyejazikom pour surmonter cette épreuve difficile. allah yehfedha 🙏🏻
وتابعت: ”شكرا صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة، شكرا لكل الأطباء الذين يباشرون علاجها. عرفناها قوية صامدة، واليوم هي تقاوم بكل إيمان وشجاعة وعزيمة المرض، لا تبخلوا بالدعاء لها ونطلب من الله عزوجل أن يخفف آلامها ويقويها لتتخطى محنتها“.
وتعتبر ثريا جبران، واسمها الحقيقي السعدية قريطيف، من رائدات المسرح المغربي، وهي المرأة المغربية الوحيدة التي تولت منصب وزيرة الثقافة بين عامي 2007 و 2009.