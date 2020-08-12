الصورة الأولى لمحمد عساف وزوجته من حفل زفافهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة تجمع الفنان الفلسطيني محمد عساف بزوجته ريم عودة“ نشرتها الأخيرة عبر إنستغرام وعلقت عليها قائلة: ”اللهم بارك لنا“.

https://www.instagram.com/p/CDyF8DSAjGq/

وكان عساف قد احتفل بزفافه من فتاة من خارج الوسط الفني، بحفل عائلي أقيم في دبي، وهي فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة، تقيم أسرتها في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية.

وبحسب مصادر فنيّة، فإن ريم عودة من مواليد 1998 وتبلغ من العمر 22 عاما فقط، أي أنها تصغر زوجها محمد عساف بنحو 9 أعوام، ويُقال إنها تحمل الجنسية الفلسطينية ومن أبناء مدينة غزة أيضا، إذ إن والدها عاش وتربى في غزة، ولكنه هاجر إلى بعض الدول الأوروبية وتزوّج من الدنمارك.

وبحسب المعلومات الفنية المتاحة، فإن محمد عساف التقى ريم عودة العام الماضي، ودارت بينهما قصة حب قاربت الثمانية أشهر حتى قرر الزواج منها.