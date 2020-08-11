12 أغسطس

محمد عساف يتفاعل للمرة الأولى بعد زواجه من ريم عودة بالرد على مهنئيه‎

محمد عساف يتفاعل للمرة الأولى بعد ز...

تفاعل الفنان الفلسطيني محمد عساف للمرة الأولى، بعد زواجه الذي تم الإعلان عنه بشكل مفاجئ قبل يومين على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى ريم عودة، بالرد على مهنئيه.

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

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تفاعل الفنان الفلسطيني محمد عساف للمرة الأولى، بعد زواجه الذي تم الإعلان عنه بشكل مفاجئ قبل يومين على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى ريم عودة، بالرد على مهنئيه.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة محمد عساف بزواجه، وهو ما جعله يتفاعل معهم، خاصًة أن البعض شكك في الفيديوهات المتداولة من الحفل وأنها قد تعود لحفل أحد أقاربه وهو أحد المشاركين فيه، إذْ أعلن الفريق المنتمي لهذا التوقع بأنهم لن يصدقوا زواجه إلا عندما يخرج ويعلن بنفسه.

وكان المطرب الشاب يعقوب شاهين نجم ”آراب أيدول“ أول المهنئين لمحمد عساف بزواجه وذلك في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ كتب فيها قائلًا: ”ألف مبروك للاخ والصديق محمد عساف بمناسبة الزواج الله يجعل أيامكم فرح وخير وسعادة“.

وردّ عليه محمد عساف قائلًا: ”الله يبارك فيك أخي وصديقي … عقبال ما نفرح فيك“.

وقالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في تغريدة لها عبر ”تويتر“: ”محمد يا عريس.. ألف ألف مبروك.. الله يتمملكم على خير يارب وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس.. خبر مفرح جدًا كل التوفيق“، ليرد عليها محمد عساف قائلًا: ”الله يبارك فيكي ويسعدك دايمًا“.

الفنانة فرح يوسف قالت عبر ”تويتر“: ”محمد الغالي تجوّز وصار أحلى عريس.. الله يكتبلك الخير يامحمد انت وعروستك الحلوة ويارب نفرح بولادكن قريبًا سلامي لأهلك ولعروستك وباركلن“.

وردّ عليها محمد عساف بقوله: ”الله يبارك فيكي يا فرح الغالية… الله يسعدك دايمًا“.

وكتب المطرب المصري محمد محسن عبر تغريدة له قال فيها: ”أخي وصديقي العزيز .. ألف مبروك الزواج، ربنا يسعدك ويهنيك“، وبادله محمد عساف الرد فقال: ”الله يبارك فيك يا غالي“.

وقال المطرب المصري أحمد جمال في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”أخويا وحبيبي الغالي مليون مبروووك الزواج يارب تتهنوا في حياتكم ويكتبلكوا كل خير“.

وردّ عليه محمد عساف بقوله: ”الله يبارك فيك يا أحمد.. وعقبال فرحتك إن شاء الله“.

وكانت قد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد بمقاطع فيديو أظهرت محمد عساف وهو في حفل زفافه ”المفاجئ“ على عروسه ريم عودة.