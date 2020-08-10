أول تعليق لريم عودة بعد زواجها من الفنان الفلسطيني محمد عساف

نشر حساب عبر موقع ”انستغرام“ يحمل اسم ريم عودة، تعليقا يعد الأول عقب إعلان صاحبة الحساب زواجها من الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وعبر خاصية ”استوري“ نشرت ريم عودة صورتها التي ظهرت في حفل الزفاف برفقة ”عساف“، ثم أتبعتها بتعليق: ”وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح“.

وشكك ناشطون في كون الحساب يعود بالفعل لريم عودة، والتي تزوجها الفنان الفلسطيني من خارج الوسط الفني، خاصة بعد انتشار العديد من الحسابات الوهمية التي تحمل اسمها بعد إعلان زواجها من ”عساف“.

فيما نشر الحساب، الذي يحمل اسمها، تعليقا عبر ”استوري“، أكد فيه أن ”الحساب يعود لها، وأنها تنتظر توثيقه“.

ومن غير المعروف بالفعل ما إذا كان الحساب يعود لريم عودة، خاصة وأن العديد من الحسابات ظهرت باسمها عقب إعلان زواجها من الفنان الفلسطيني.

ولا تزال المعلومات شحيحة للغاية بشأن ”عودة“، التي قيل إنها من أب فلسطيني وأم دنماركية، وعمرها 22 عاما، وكانت قد تعرفت على ”عساف“ في أواخر 2019.

وفاجأ الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بحفل زفاف أقيم في دبي، واقتصر على أفراد العائلة؛ في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.