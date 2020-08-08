"اليوتيوبر" المصري مصطفى حفناوي في غيبوبة تامة بسبب خطأ طبي

فقد ”البلوغر“ و“اليوتيوبر“ المصري المعروف مصطفى حفناوي وعيه تماما، وذلك في تطور جديد على وضعه الصحي عقب إصابته بنزيف في الدماغ؛ بسبب خطأ طبي من جانب الفريق المعالج، بعدما قام بتشخيص حالته بشكل خاطئ ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي خلال 6 ساعات.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصدر طبي داخل المستشفى الجوي التخصصي بمنطقة التجمع في مصر، أن مصطفى حفناوي يرقد حاليًا في غرفة العناية المركزة، وأبلغ الفريق الطبي أسرته على أنه لم يعد قادرا على إنقاذ حياته، خاصة وأن الحالة تدهورت بشكل سريع.

من جانبها، أكدت الفنانة ومقدمة البرامج المصرية ”ندى رحمي“ أن درجة وعي مصطفى أصبحت ”صفر“، مطالبة الجمهور بالدعاء له، ونشرت ندى صورة جمعتها باليوتيوبر المصري عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وكتبت: ”ربنا يشفيك يا حفناوي ويقومك لأهلك وأصحابك اللي بيحبوك بخير وصحة يارب..

من فضلكم الدعاء لـ مصطفى حفناوي.. الدعاء يغير الأقدار.. حالته متدهورة جدًا ودخل في غيبوبة كاملة والوعي صفر“.

وكان اليوتيوبر المصري علي غزلان قد نشر صورة مصطفى حفناوي وهو يرقد على سرير داخل المستشفى بعد دخوله إليه، وذلك عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، موضحًا أن ”الأطباء شخصوه بالخطأ على أنه مصاب في القولون، وظل 6 ساعات على أن التشخيص صحيح، وبعدها دخل في غيبوبة وتم اكتشاف إصابته بجلطة بالمخ واشتباه في شلل نصفي“.

وكتب غزلان: ”صديقي مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادي.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادي جدًا الساعة 1 الظهر، تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون.. لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعي، واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ، وأنه عنده جلطة في المخ“.

وبعدها قام غزلان بحذف جزئية التشخيص الخاطئ من المنشور، وترك باقي ما كتب حيث قال: ”أرجوكم ادعوا لصديقي مصطفى حفناوي.. جتله جلطة في المخ أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، وفي اشتباه في شلل نصفي، ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف.. ربنا قادر على كل شيء وقادر تحصل معجزة ويبقى كويس“.