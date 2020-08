"اليوتيوبر" المصري مصطفى حفناوي في غيبوبة تامة بسبب خطأ طبي

View this post on Instagram

ربنا يشفيك يا حفناوي ويقومك لاهلك واصحابك اللي بيحبوك بخير وصحه يارب من فضلكم الدعاء ل مصطفي حفناوي الدعاء يغير الاقدار .. حالته متدهوره جداً و دخل في غيبوبه كامله والوعي صفر 💔