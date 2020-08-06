تونس تستعد لاستضافة الدورة الثالثة من مهرجان "أوسكار العرب" (فيديو إرم)

تستعدّ تونس لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ”أوسكار العرب“، الذي ينطلق يوم السبت المقبل، وسط مشاركة لافتة لنجوم عرب، رغم الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال مهند الغزاوي مدير مهرجان ”أوسكار العرب“ في تصريحات خاصّة لـ“إرم نيوز“، إن ”اختيار تونس للمرة الثانية على التوالي لاحتضان فعاليات المهرجان هو تكريم لها، لا سيّما أنّها تعدّ أوّل بلد عربي يعلن سيطرته على وباء كورونا“، وفق تعبيره.

و أشار الغزاوي، إلى أهمية هذا المهرجان للترويج لصورة بلده ليبيا، بعيدا عن التناحر والصراعات التي تشهدها، وأيضا بهدف الترويج لصورة تونس، مضيفا أنّ ”شعار هذه الدورة هو ”العرب تحت راية ليبيا“ للتأكيد على أن ليبيا بلد الحياة و الصمود“، وفق قوله.

كما أعلن مدير المهرجان، أن هذا المهرجان سيكرّم المبدعين العرب الذين أثبتوا وجودهم الفني، على غرار عبير عيسى من الأردن، ومريم حسين من الإمارات، ومحمد رمضان من مصر، وسوزان نجم الدين من سوريا، وأمينة فاخت وشيرين اللجمي والهادي حبوبة من تونس.