تونس.. هجوم حاد على الكوميدي لطفي العبدلي بعد "إساءته" لعبير موسى

أعلنت محافظات تونسية إلغاء عروض مسرحية للكوميدي لطفي العبدلي، استجابة لحملات مقاطعة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ”تهكمه“ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وحديثه عن ملابسها الداخلية أثناء عرض مسرحي.

وأعلنت محافظتا سوسة والكاف، الأربعاء، إلغاء عروض للطفي العبدلي كان من المنتظر أن يقدمها الأسبوع المقبل، في حين تدرس محافظات أخرى إلغاء عروض للعبدلي، بعد تفاقم موجة الانتقادات التي يتعرض لها.

ورد العبدلي، على الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بالقول إنه ”لا يخشى هجمة أنصار الحزب الدستوري الحر عليه“، مشددا على أن دعوات مقاطعة عروضه ”لا تخيفه“، وأنه ”سيواصل عروضه المسرحية حتى ولو قاطعه الجميع“.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على صفحته في ”إنستغرام“، أنه ”فوجئ برد فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد العرض المسرحي الأخير، الذي انتقد فيه عددا من الشخصيات السياسية منها عبير موسى“.



واستنكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وسياسيون وإعلاميون، ما قاله لطفي العبدلي في حق عبير موسي، واعتبروا أن ما تضمنه عرضه المسرحي الأخير ”لا علاقة له بالفن“ وأنه ”تجاوز أخلاقي يجب التصدي له“.

وقال الناشط السياسي توفيق الحسناوي، إن ما قاله لطفي العبدلي ”لا علاقة له بالفن والإبداع، بل سقوط أخلاقي“.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”عندما تصبح الملابس الداخلية وحيض المرأة ثقافة وإبداع.. النزول نحو القاع مستمر“.



واستنكر الإعلامي حسام بن أحمد، ما تضمنه العرض المسرحي للطفي العبدلي من ”إساءة“ في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وقال حسام بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك“: ”أصدقائي المثقفين، الحداثيين، الذين يدافعون عن المخنث لطفي العبدلي، اتركوا عبير موسي جانبا، لو اعتدى لطفي العبدلي على أمك او أختك أو زوجتك بنفس الكلمات، كيف ستتصرف؟“.

وأضاف حسام بن أحمد: ”عبير موسي زوجة وأم وأخت ولها عائلة لا تسمح بقول ما قاله لطفي العبدلي ”.



من جانبه، قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة، إن ما قاله لطفي العبدلي أثناء العرض المسرحي، ”لا علاقة له بالأخلاق والرجولة“.

وأضاف عماد بن حليمة، في مقطع فيديو نشره على صفحته في فيسبوك: ”على لطفي العبدلي أن يخجل من نفسه، لأن عبير موسى أرجل منه وهي امرأة تناضل وتقاوم“.

وطالب بن حليمة ”المسؤولين على قطاع الثقافة، بمنع لطفي العبدلي من تقديم هذه العروض المسرحية التي تتضمن مستوى أخلاقيا متدنيا“، على حد وصفه.

