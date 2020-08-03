السعودية أمل الأنصاري تثير الجدل بالسخرية من معاملة المنقبات لأزواجهن في الأماكن العامة (فيديو)

أثارت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتقادها المنقبات، وتصرفاتهن مع أزواجهن في الأماكن العامة.

ولم يرق حديث الأنصاري للكثير من رواد مواقع التواصل، حيث أطلقوا هاشتاقا تفاعليا باسمها (#أمل_الأنصاري) للرد عليها والاعتراض على انتقادها للمنتقبات، وسرعان ما أصبح الوسم في قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية.

وفي مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ قالت أمل الأنصاري: ”إحنا كخليجيين أو كسعوديين والأحرى نحن كسعوديين أو مجتمعنا السعودي بين قوسين“.

وأضافت: ”لما أكون بمكان عام أو مفتوح ومطعم مفتوح كل أحد يشوف، وأكون أنا من الناس اللي مو محجبة يعني مثلا المحجبات شوي عندهم انفتاح أكثر من المنقبات، وأجي أنا كمنقبة وأقعد في مكان عام وأنا الأنثى حتى لو كان زوجي أقوم أخد الملعقة قدام الناس وأأكل زوجي في مطعم مكان مفتوح ما في شيء مغطى وأطالع البنات وأضحك“.

ومضت الأنصاري قائلة: ”ما فهمت الصراحة يعني هالسالفة ما فهمتلها تفسير، أول شيء عندك حب زايد عندك رومانسية زايدة حق البيت، والأدهى والأمر مو كده قاعدة بنقابها مهذبة فجأة تشيل الملعقة وتناظر البنات وما فهمت الحركة الصراحة تأكلين زوجك في بيتك“.

#امل_الانصاري امل الانصاري تتعرض للهجوم من البعض؛ بعد انتقادها لتصرف المنقبات مع ازواجهن في الاماكن العامة. pic.twitter.com/srVDDmlO7T — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 3, 2020

وانتقد عدد من المعلقين حديث الأنصاري، حيث غرد خالد عبدالعزيز قائلا: ”إذا أنتِ منقبة ما ينفع تعيشي مثل باقي الناس أنك تضحكين أو تأكلين زوجك أو تمسكي يد زوجك أو تستمتعي بالحياة، ليه“.

وتابع: ”لأن #أمل_الانصاري تشوف أن المنقبات بنات مكانهم البيت واذا لابسه قطعة هالقماش اللي يستر هويتها مايجوز لها تسوي أي شيء من متع الحياة عشان ماتشوه منظرها!!“.

إذا أنتي منقبه ماينفع تعيشي مثل باقي الناس أنك تضحكين او تأكلين زوجك أو تمسكي يد زوجك أو تستمتعي بالحياة ، لية ؟

لأن #امل_الانصاري تشوف أن المنقابات بنات مكانهم بالبيت واذا لابسه قطعة هالقماش اللي يستر هويتها مايجوز لها تسوي أي شيء من متع الحياة عشان ماتشوه منظرها !! pic.twitter.com/zK5rm7VzK8 — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) August 3, 2020

وسخر نايف الرشيد من الأنصاري قائلا: ”أمل الأنصاري لازم إدارة أعمالها يمسكون حتى سواليفها #الأنصاري #أمل_الأنصاري“.

وقال حساب باسم سوساليزا: ”#أمل_الأنصاري ع أساس المجمتع يشوف الي تضحك مع زوج اختها بمياعه وتقعد تقوله يوقف بصفها لأن رأيها صح وتفرح اذا أيّدها محترمه وذربه وفيها حياء؟ جايه تهسين في الأكل ولا جايه تراقبين خلق الله ؟ وأصلا وش دخلك فيهم إن شاء الله تأكله ملوخيه بيدها ليه تقعدين تراقبينهم“.

#امل_الانصاري

ع اساس المجمتع يشوف الي تضحك مع زوج اختها بمياعه وتقعد تقوله يوقف بصفها لان رايها صح وتفرح اذا أيّدها محترمه وذربه وفيها حياء؟

جايه تهسين في الاكل ولا جايه تراقبين خلق الله ؟ واصلا وش دخلك فيهم ان شاء الله تأكله ملوخيه بيدها ليه تقعدين تراقبينهم pic.twitter.com/33bUsJWiCi — سوساليزا 🌴 (@galad_x) August 3, 2020

وتابعت أخرى قائلًة: ”ليت هالمنقبة قامت واكلتك رْق بنفس الملعقة لانك جالسة تراقبينها هي وزوجها يامتطفلة! زيادة على قبح التصرف قبح تفكير !!! اذا متحجبة وتأكل زوجها يصير واو رومنسية ليت كل السعودين كذا واذا منقبة لا ؟ عندك رومنسية زايدة خليها للبيت ماتناسب نقابك؟ تفووو #مشاهير_الفلس #امل_الانصاري“.