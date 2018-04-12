الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري تثير الجدل على تويتر (فيديو)

أثارت خبيرة التجميل السعودية والفاشينيستا أمل الأنصاري حالة من الجدل بين المعلقين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر الاكثر استخدامًا في المملكة، بعد تصريحاتها في برنامج “ع السيف”، أمس الأربعاء.

وكشفت الأنصاري، خلال اللقاء التلفزيوني، أنها تفضل لقب خبيرة تجميل، لكنها من خلال تعليقات متابعيها وأسئلتهم عن ملابسها وأنواع المكياج التي تستخدمها استطاعت النجاح أيضًا في مجال السوشيال ميديا، بحسب ما ذكر موقع فوشيا.

وأكدت أمل أنها كـ”فاشينيستا” سعودية تتعرض للمحاربة بشكل دائم، إذ يشكك معظم متابعيها بجنسيتها ويتهمونها بأنها ليست سعودية، مؤكدة أن انطلاقتها في عالم الجمال والموضة بدأت من الكويت.

ولم تخل الحلقة من المفاجآت، إذ كشفت أمل عن شقيقتها فاطمة الأنصاري “توتة” التي تتحدث عنها دائمًا أمام متابعيها دون أن تكشف عن وجهها أو صورتها، إذ حلت شقيقة أمل أيضًا ضيفة على البرنامج.

وتسببت إطلالة خبيرة التجميل وشقيقتها في الحلقة في انقسام الآراء ما بين ساخر من إطلالتيهما، ومن يدافع عنهما.

ودشن معلقون عبر تويتر هاشتاغ “أمل الأنصاري” متحدثين فيه عن إطلالة خبيرة التجميل وشقيقتها، معبرين عن إعجابهم بهما، وضج الموقع بتعليقات الجمهور الذين امتدحوا جاذبية فاطمة الأنصاري مؤكدين أنها نسخة من النجمة اللبنانية “نادين نجيم” بطلة مسلسل الهيبة.

لكن البعض الآخر أكدوا أن خبيرة التجميل أمل الأنصاري غير معروفة وأنهم لم يسمعوا باسمها من قبل، معتبرين أن شقيقتها لا تشبه نادين نجيم إنما تشبهت بها بفضل المكياج والكونتورينغ.