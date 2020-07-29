حليمة بولند ترد على إدراج اسمها في قائمة مشاهير غسيل الأموال (فيديو)

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن صمتها إزاء إدراج اسمها في قضية ”غسيل الأموال“ التي أصبحت أحد أشهر القضايا في الخليج، خاصًة أنها التزمت الصمت طوال اليومين الماضيين.

وقالت حليمة بولند في مقطع فيديو بثّته في حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إنها مستعدة لأن تتحمل أي عقوبة تؤخذ ضدها حال أثبت النيابة الكويتية تورطها بالفعل في قضية غسيل الأموال، وطالبت بأن تكون أول من يتم محاسبتهم من بين المدرج اسمهم في تلك القضية.

وتابعت حليمة بولند قائلًة أنها تشكر كل من سأل عنها في كل الدول العربية، مشيرًة إلى أن الكويت دولة مؤسسات وبها دستورًا وقانونًا يحكم المواطنين، مبينًة أنه لا أحد فوق هذا القانون والكل سواسية وأنه لابد من احترام نزاهة القانون الكويتي.

وأضافت ”بولند“ أنها تحدثت في برنامجها ”هنا الكويت“ عن جريمة غسيل الموال وطالبت في إحدى حلقاتها بتشريع قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة ”غسيل الأموال“، موجهًة الشكر للمسؤولين على عملهم لمحاربة الفساد.

وأردفت حليمة بولند قائلًة أنهل لو كانت أحد المشاركين في جريمة ”غسيل الأموال“ التي وصفتها بـ“الشنيعة“ تجاه وطنها فإنها تتمنى أن تكون أول واحدة يتم محاسبتها واتخاذ إجراء عقابي بحقها.

وكانت حليمة بولند قد بررت صمتها طوال اليومين الماضيين بشأن التعليق على تورطها بتلك القضية بأنها لا تملك الوقت كي تتحدث مع المتابعين بشأن هذا الموضوع.

ونشرت حليمة بولند صورة لها تشير إلى تواجدها في منطقة قرطبة، في دلالة إلى انشغالها، وعلقّت قائلًة: ”أشغال ومشاوير من الصبح وحوووسه ولووويه ما مداني اسولف معاكم ولا مداني ارد عالموضوع“.