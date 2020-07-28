حليمة بولند عن قضية مشاهير غسيل الأموال: "مشغولة عن الرد" (صور)

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اليوم الثلاثاء، في أول تعليق صريح لها بعد إدراج اسمها ضمن المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، والذين تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم لحين التحقيق معهم ومعرفة مصدر ممتلكاتهم.

وقالت حليمة بولند في تعليقها ”إنها لا تملك الوقت كي تتحدث مع المتابعين بشأن هذا الموضوع“، حيث نشرت صورة لها تشير إلى تواجدها في منطقة قرطبة، في دلالة إلى انشغالها.

وعلقّت حليمة بولند على الصورة قائلًة: ”أشغال ومشاوير من الصبح وحوووسه ولووويه ما مداني اسولف معاكم ولا مداني ارد عالموضوع“.

واكتفت الإعلامية الكويتية بهذا التعليق، فيما استمرت بممارسة نشاطها المعتاد في الترويج للإعلانات عبر حسابها في ”سناب شات“.

وعلى خلاف ”بولند“، خرج العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو للدفاع عن أنفسهم، فور ورود أسمائهم كمتهمين في قضية غسيل الأموال.

وتداول مغردون في ”تويتر“ مقطع فيديو من لقاء أجرته حليمة بولند مع نجم مواقع التواصل عبدالله الجاسر الشهير بـ“عبودكا“ في الـ28 من يونيو الماضي عبر قناة ”سكوب“ في برنامجها ”مع حليمة“ تطرقت فيه إلى غسيل الأموال، حيث سألته: ”هل الفلوس وصخ دنيا؟“.

ورد عليها عبودكا آنذاك: ”الفلوس نعمة من رب العالمين ليش تقولي وصخ دنيا“، فقالت حليمة بولند: ”وإذا كانت وصخة شو ننضفها“، ليرد عبودكا: ”والله ما أدري اسألي روحج“.

وخلال الحلقة، تحدثت حليمة عن معنى مصطلح ”غسيل الأموال“ بقولها: ”جريمة يجرمها المجتمع تجرمها الحكومة في كل البلدان هي فلوس غير قانونية تجارة مخدرات تجارة أسلحة دعارة غيرها ولكن نضفي عليها الصفة الشرعية لتصبح قانونية“.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية قد نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ“غسيل الأموال“.

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة ”مشاهير غسيل الأموال“ 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.