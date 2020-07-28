في أول لقاء بعد اعتذاره.. "كيم كارداشيان" تلتقي كاني ويست باكية (صور) ‎

رصدت كاميرات ”الباباراتزي“ أول لقاء بين الزوجين الشهيرين ”كيم كارداشيان“ و“كاني ويست“، بعد اعتذار الأخير، حيث بدت ”كيم“ متأثرة وباكية وهي تتحدث إليه.

والتقطت الصور، التي نشرها موقع ”ديلي ميل“، من داخل سيارة تواجد بها الزوجان في ولاية ”ياومنغ“، حيث التحقت كيم بزوجها لحل مشاكلهما العالقة.

وكان مغني الراب، قد غادر منزل أسرته في كاليفورنيا وتوجه إلى مزرعته في“ياومنغ“، ورفض الرد على كل اتصالات ورسائل زوجته، وفق الصحافة الأمريكية.

وانفجرت المشاكل بين الثنائي بعد أول تجمع انتخابي لـ“كاني ويست“ المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيثُ تحدث عن حياته الشخصية، واتهم زوجته أنها تحاول أن تدخله المستشفى، مضيفًا أنه يحاول طلاقها منذ عام.

وكشفت ”كيم“ بعدها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ عن إصابة زوجها بالاضطراب ثنائي القطب.

ورغم أنه اعتذر من ”كيم“ من خلال رسالة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إلا أن مجلة ”بيبل ”، قالت، أمس الإثنين، إن نجمة تلفزيون الواقع ”متأثرة ومنهكة جدًا من الموضوع“، لا سيما أن ”كاني جرحها كثيرًا، بينما هي تحاول مساعدته، لكنه يتجاهلها بكل بساطة“، بحسب ذات المجلة.