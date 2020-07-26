بعد كشف رغبته بالطلاق.. كاني ويست يوجه رسالة لزوجته كيم كارداشيان

اعتذر مرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل ومغني الراب كاني ويست، من زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بعد أن أبدى رغبته في طلاقها بشكل علني.

وبعد موجة من الاضطرابات بين الثنائي، كتب ويست من خلال صفحته عبر ”تويتر“ قائلا ”أود الاعتذار علنا لزوجتي كيم عن كل شيء، كما أود أن أقول لها أعترف أنني جرحتك، أرجوك سامحيني، شكرا لوجودك هنا من أجلي“.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد مغني الراب أول تجمع رئاسي له في ولاية كارولينا الجنوبية، وقال فيه إنه وزوجته فكرا في إجهاض ابنتهما، نورث ويست، التي تبلغ الآن السابعة من العمر.

وبعد سلسلة فوضوية من التغريدات التي قام بحذفها لاحقا، ادعى ويست أنه كان يحاول الطلاق من نجمة التلفزيون الواقع منذ عامين بعد أن التقت مع مغنى الراب الأمريكى ميك ميل.

من جهتها، رفضت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان آراء زوجها المثيرة للجدل، وخرجت عن صمتها عبر ”إنستغرام“ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطلبت ”التعاطف“ معربة عن عجزها وأسرتها عن التعامل مع تأثيرات زوجها السيئة بعد قرار الترشح للرئاسة الأمريكية.

وقالت كارداشيان التي شاركت ثلاث صفحات على إستوري ”إنستغرام“، إن ”الذين يفهمون المرض العقلي أو حتى السلوك القهري يعرفون أن عائلتي أصبحت عاجزة، أفهم أن ويست يخضع للنقد لأنه شخصية عامة ويمكن أن تؤدي أفعاله أحيانا إلى ردود فعل قوية، إنه شخص رائع لكنه يعاني ضغوطا كونه فنانا ورجلا أسود، كما عانى من فقدان أمه المؤلم، وعليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي يزيدها مرض اضطراب ثنائي القطب“.

واختتمت كارداشيان بقولها، ”أولئك الذين هم مقربون من كاني يعرفون قلبه ويفهمون أن كلماته في بعض الأحيان لا تتماشى مع نواياه“.