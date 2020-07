بعد كشف رغبته بالطلاق.. كاني ويست يوجه رسالة لزوجته كيم كارداشيان

اعتذر مرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل ومغني الراب كاني ويست، من زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بعد أن أبدى رغبته في طلاقها بشكل علني.

وبعد موجة من الاضطرابات بين الثنائي، كتب ويست من خلال صفحته عبر ”تويتر“ قائلا ”أود الاعتذار علنا لزوجتي كيم عن كل شيء، كما أود أن أقول لها أعترف أنني جرحتك، أرجوك سامحيني، شكرا لوجودك هنا من أجلي“.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020