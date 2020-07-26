ما سبب قرار زين كرزون فسخ خطوبتها عن عبدالله كنعان؟

أثار الإعلان المفاجئ للناشطة الأردنية زين كرزون، فسخ خطوبتها على رجل الأعمال عبدالله كنعان، جدلا واسعا على على مواقع التواصل، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة التي جاءت بعد شهر فقط على ارتباطهما.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، أن إقدام زين على فسخ خطوبتها، جاء بعد أن ألقى الأمن القبض على كنعان، بتهمة تعاطي المخدرات، وهو ما أكدته مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“، أنه ”تم توقيف عبدالله كنعان على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الاشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودا سابقة بالتعاطي“.

وكانت زين نجمة مواقع التواصل قد أعلنت الأحد بشكل مفاجئ، فسخ خطوبتها على رجل الأعمال عبدالله كنعان.

وكانت زين شقيقة الفنانة ​ديانا كرزون، قد أعلنت خطوبتها قبل نحو شهر، على عبد الله كنعان في حفل عائلي تم في الأردن بالتزامن مع عيد ميلادها.

وأطلت زين كرزون نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، على متابعينها عبر تطبيق سناب شات منذ ساعات قليلة بعد غياب لأيام بسبب تعرضها لوعكة صحية كما أفادت، لكنها ظهرت دون خاتم الخطوبة.