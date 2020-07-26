فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان

فاجأت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها فسخ خطوبتها من عبد الله كنعان، بعد مرور شهر فقط من الخطوبة.

وكتبت زين عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“: ”الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.. وقدر الله وما شاء فعل“.

وكانت زين قد احتفلت في الـ 24 من شهر يونيو الماضي بخطوبتها على الشاب عبدالله كنعان بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، وتم الاحتفال بالخطوبة على نطاق ضيق بالتزامن مع عيد ميلاد زين وهيا كرزون.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات لزين وخطيبها، حيث ارتدت فستانًا أنيقا باللون الأخضر الغامق مع تسريحة شعر برفعة من الخلف ومكياج ناعم، فيما ارتدى خطيبها بدلة دون ربطة عنق.

وعلق المغردون عبر وسائل التواصل على بكاء زين في عيد ميلادها، حيث بدت وكأنها متفاجئة، فيما نفى المعلقون ذلك عنها مؤكدين أنها على دراية بأن رجل الأعمال سيطلب يدها في حفل عيد ميلادها، وقالوا إن فستانها وشكل التسريحة وكمية التحضيرات دليل على علمها بذلك فهو مناسب للخطوبة وليس لعيد الميلاد.

وزين كرزون هي شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون من مواليد 25/6/1990 وقد سطع اسمها بسبب تطبيق سناب شات، حيث تعتبر من أبرز الناشطات في التطبيق ولها شقيقة توأم تدعى هيا، وهي تنشط أيضا عبر السناب شات.

إلا أن زين كرزون استطاعت وبوقت قياسي تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الأردن وفي الوطن العربي، غير أنها تتعرض بشكل مستمر لهجوم من متابعيها والذين ينتقدون بعض تصرفاتها وما تنشره غالبا.

ومن جانب آخر صرحت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون، أنها تعرضت لوعكة صحية خطيرة في منطقة الظهر، ستلزمها الفراش لمدة أسبوع كامل دون أي حركة بسيطة، وذلك بعد إصابتها بشد عضلي كاد أن يصل لكسر بالعمود الفقري، على حد قولها.