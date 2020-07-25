روان بن حسين تتوعد "مطلقي الشائعات" باللجوء للنيابة الكويتية

قالت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إنها ستلجأ للنيابة العامة في الكويت بحق من نشروا ضدها الشائعات وشككوا وألصقوا بها التهم، معلنة تحديها لأي شخص يدعي عليها بأن يقدم الدليل.
ويأتي رد فعل روان بن حسين على خلفية المقطع الأخير الذي انتشر للمحامي الكويتي فهد الحداد، والذي شكك برواية انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، واتهمها بأنها متورطة مع زوجها في ”غسل الأموال“.
وقالت روان بن حسين في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”يتبلّون على غيرهم، يكذبون، يؤلفون، ينشرون الشائعات، ينهشون بأعراض غيرهم، والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر.. وأتحدّى (المتسلّق) بتقديم ما يدل على صحة (ادعاءاته) .. الوعد لدى النيابة العامة في الكويت“.
يتبلّون على غيرهم، يكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر … وأتحدّى "المتسلّق" بتقديم مايدل على صحة "ادعاءاته"
الوعد لدى النيابه العامة في الكويت.
— روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 24, 2020
وكان المحامي الكويتي فهد الحداد شكك برواية الفاشينيستا روان بن حسين بشأن انفصالها عن زوجها، معتبرًا الاتهامات التي وجهتها لزوجها غير صحيحة، وأن الأخير متورط مع النظام الليبي السابق في قضية تهريب أموال الشعب إلى لندن.
وقال فهد الحداد في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر على ”إنستغرام“ مع الإعلامي أبو طلال الحمراني: إن زوج روان بن حسين متورط في سرقة أموال الشعب وقام بتحويلها إلى لندن، وإنه اتفق مع زوجته روان بن حسين على غسل تلك الأموال عن طريق الإعلانات والدعايات، إلا أنهما اختلفا وحدث سوء تفاهم بشأن ”شرعنة“ تلك الأموال، ما جعل أمر الطلاق والانفصال هو الظاهر بينهما.
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“الخطف والاغتصاب كلام فاضي".. محام كويتي، #فهد_الحداد، يفجر مفاجأة جديدة حول سبب انفصال الفاشينيستا الكويتية #روان_بن_حسين، من زوجها الليبي رجل الأعمال #يوسف_المقريف، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء الطلاق هو "إخلال بالتزام عمل بينهما يتعلق بالإعلانات". @rawan . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #فاشينيستا #الكويت #مشاهير #اخبار_مشاهير #دبي #uae #dxb #kuwait #libya
قصة المشهورة الكويتية وزوجها الليبي🤦♂️#مشاهير_غسيل_الأموال pic.twitter.com/q2xxXt6hHM
— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 20, 2020
يُذكر أن روان بن حسين أعلنت انفصالها عن يوسف المقريف قبل قرابة أسبوعين بعد زواج استمر 3 أعوام، وله منها ابنة وحيدة أطلقا عليها اسم ”بيلا لونا“.