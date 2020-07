روان بن حسين تتوعد "مطلقي الشائعات" باللجوء للنيابة الكويتية

View this post on Instagram

“الخطف والاغتصاب كلام فاضي".. محام كويتي، #فهد_الحداد، يفجر مفاجأة جديدة حول سبب انفصال الفاشينيستا الكويتية #روان_بن_حسين، من زوجها الليبي رجل الأعمال #يوسف_المقريف، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء الطلاق هو "إخلال بالتزام عمل بينهما يتعلق بالإعلانات". @rawan . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #فاشينيستا #الكويت #مشاهير #اخبار_مشاهير #دبي #uae #dxb #kuwait #libya