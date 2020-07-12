رانيا يوسف تنشر صورًا لـ4 "متحرشين" وتعلن اعتزامها مقاضاتهم

أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اعتزامها تقديم بلاغًا ضد 4 أشخاص إلى مباحث الإنترنت لتحرشهم بها من خلال إرسال مجموعة من الرسائل الخادشة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارًا لحملتها ضد المتحرشين التي أطلقتها منذ أسبوع.

ونشرت رانيا يوسف، صورا عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي ”تويتر“، لـ4 أشخاص مكتوب على صورة كل منهم اسمه بجواره لقب متحرش باللون الأحمر.

تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه وسيتم تقديم بلاغ الي مباحث الانترنت بتلك الرسائل#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/LAJ7vGUe1K — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 12, 2020

وعلقت الفنانة المصرية على الصور قائلة: ”تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة“، موضحة أنها ستتخذ إجراءًا قانونيًا ضدهم وستقوم بتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت بتلك الرسائل التي وصلتها عبر حساباتها“.

ولاقت تغريدة رانيا يوسف، تأييد بعض متابعيها، بينما انتقد آخرون نشر صور ”المتحرشين“ والتشهير بهم، داعين الفنانة المصرية للاكتفاء بمقاضاتهم ونيل عقابهم دون التشهير.

يذكر أن رانيا يوسف، توعدت المتحرشين بها ”لفظيًا“ بنشر صورهم يوميًا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار فضحهم بسبب ما يقومون به من فعل غير أخلاقي، منوهة إلى أنها ستواصل ذلك رغم تلقيها تهديدات من المتحرشين بها رافضة الكشف عن محتوى التهديد.