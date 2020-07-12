رانيا يوسف تتلقى رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، تلقيها اعتذارا من ”متحرش“ طلب منها أن تقبله خوفا من انهيار زواجه.

ونشرت رانيا يوسف، نص رسالة تلقتها من ”المتحرش المعتذر“ في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“، مؤكدة أن ما حدث يشير إلى أن الحملة التي شنتها مع بعض النجمات في مصر بعنوان ”افضحي متحرش“ تكللت بالنجاح.

وأكدت أنها قبلت اعتذار ”المتحرش“ وحرصت على إخفاء هويته مرجعة ذلك إلى أنه اعترف بخطئه، وهذا ليس عيبا، على حد قولها.

وقالت رانيا يوسف في تعليق على رسالة المتحرش: ”مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها“.

مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحمله بدات تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها. #حمله_افضحي_متحرش#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/oK8cVjn7Ur — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 12, 2020

يذكر أن رانيا يوسف أكدت أنها تلقت ”العديد من رسائل التهديد بسبب فضحها للمتحرشين بها لفظيا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي“، لافتة إلى أنها ”تقوم بجمع البيانات الخاصة بهذا الأمر للتوجه إلى النيابة العامة ببلاغ رسمي حيال ذلك“.