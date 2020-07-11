رانيا يوسف: تلقيت رسائل تهديد من المتحرشين بعد فضحهم وسألجأ للقضاء (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن تلقيها تهديدات من جانب المتحرشين بها لفظيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا حدث بسبب فضحها لهم ونشرها صور المتحرشين.

وأكدت رانيا يوسف في تصريحات متلفزة أنها لن تصمت على ما يحدث لها من جانب هؤلاء المتحرشين، مبينة أنها ستفضح أمرهم بنشر صور 5 متحرشين يوميا، كون رسائلهم تحمل الكثير من الإهانة والتحرش.

وأعربت رانيا عن اندهاشها من حالة الأخلاق التي وصل إليها البعض لافتة إلى أنها تحدثت في ذات الأمر سابقا ولم يلتفت لحديثها أحد.

#الحكاية| الفنانة رانيا يوسف: كل يوم هنزل وهفضح 5 تحرشوا بيا لفظيا على السوشيال ميديا#MBCMASR pic.twitter.com/hnByuqjWrl — MBC مصر (@mbcmasr) July 10, 2020

وأكدت رانيا يوسف أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، مردفة أن هناك فتيات محجبات ومنقبات ورجالا يرسلون إليها قصص التحرش بهم.

وتابعت رانيا أنها تجمع حاليا جميع التفاصيل الخاصة بجميع المتحرشين للجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، مطالبة جميع الفتيات بعدم السماح لأي مخلوق بأن يتحرش بهن.

وأردفت رانيا يوسف قائلة: ”الناس اللي بتقول لبس الستات طب الناس اللي بتتحرش بالرجالة والأطفال، وقالوا الفستان طيب واعتذرنا ليه التحرش بالأطفال.. لو نفتكر فتاة العتبة اللي المجتمع اتقلب عليها ولبست القصة ومسمعناش إن الراجل اتعاقب، وتفاقم الأمر بعد 25 سنة“.