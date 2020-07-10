هند البحرينية تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة هند البحرينية عن خطوبتها الجمعة، وذلك بنشر صورة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون الإفصاح عن أي معلومات عن خطيبها.

ونشرت هند البحرينية عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستغرام، صورة وهي تضع تاجا من الورود على شعرها وفي يدها اليمنى خاتم الخطوبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة على رأسهم المغنية اللبنانية فيفيان مراد، والتي أعربت عن سعادتها البالغة، قائلة ”ألف مبروك ياحبيبتي خطبة مباركة“، كما علق آخرون ”مبروك ياهند مين خطيبك.. ألف مبرووك الخطبة حبيبيتي إن شاء الله تتهني.. والله شكله خاتم خطوبة مبرووك“.

يذكر أن الفنانة البحرينية هند، كانت غادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من فيروس كورونا الذي أصيبت به أثناء عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا.

واحتفلت هند بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها والخاصة بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثها في الحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت نتائجها الأولية إيجابية، ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.