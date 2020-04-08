هند البحرينية تتحدث عن إصابة 74 عامل توصيل بكورونا ثم تتراجع

عاد اسم المطربة هند البحرينية ليرتبط مجددا بفيروس كورونا المستجد رغم إعلانها مؤخرا مغادرتها للحجر الصحي، بعد شفائها من الوباء على أن تكمل أيام العزل الصحي في المنزل.

ويبدو أن إصابة المطربة البحرينية بالفيروس جعلتها أكثر اهتماما بكل ما يتعلق به، وخلال الساعات القليلة الماضية، أثارت هند قلق متابعيها بعدما نشرت أخبارا عن مصادر خاصة بها، حول الكشف عن إصابة 74 عامل توصيل للطلبات إلى المنازل بفيروس كورونا.

وبعدما أثارت تفاعلا ومخاوف بين متابعيها، سارعت إلى نفي ما نشرته، وقالت المطربة البحرينية في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام: ”اليوم صار موقف معاي زعلني وايد لاني ماحب اضر حد.. أخذت معلومة غلط من شخص كنت واثقة إن معلوماته صحيحة بحكم موقع شغله ولما تلقيت المعلومه حبيت افيد الناس فيها مثل ما عودتكم من بدايه تجربتي مع إصابتي بالكروونا ف اتمنى كلنا نتعلم من هالشي ان ناخذ المعلومات من المصادر الرسميه للحكومة مو من اي حد.. الله يحفظ الجميع وتخلص هالغمة“.

وتابعت المطربة البحرينية: ”معلومة العمال اللي قلت لكم 74 عامل مصاب، مو عندنا، دولة ثانية جارتنا.. اطلبوا أكل ولكن سخنوه في البيت، سمعتم، صححنا المعلومة، والظاهر اللي قالت لي المعلومة ما أدري ما كانت متأكدة ومسكينة ما كانت تعرف“.

وكانت هند البحرينية قد احتفلت مؤخرا بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها الخاصة بفيروس كورونا بعد مكوثها في الحجر الصحي عدة أيام، ووثق مقطع فيديو الفنانة هند وهي تحتفل بطريقة مؤثرة بالنتيجة النهائية التي جاءت أيضا سلبية، ليتم الإعلان عن شفائها من المرض.

وغادرت هند البحرينية المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من الفيروس الذي أصيبت به أثناء زيارتها مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا.