ياسر جلال يعتذر عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد

أكد الفنان المصري ياسر جلال، أنه اعتذر عن تجسيد شخصية خالد بن الوليد في مسلسل ”سيف الله“، الذي يتناول سيرة الصحابي الجليل.

وأشار جلال، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إلى أن سبب اعتذاره عن المشاركة في ”سيف الله“، هو كثرة التحضيرات التي يحتاجها العمل، حتى يخرج بالشكل المطلوب.

ولفت إلى أن المسلسل يندرج تحت فئة الأعمال التاريخية، وعمل ضخم، فضلا عن استعدادات بدنية وجسمانية تستغرق ما يقرب من عام، حتى أكون في جاهزية تامة لتجسيد شخصية الصحابي الجليل.

ويُعد ياسر جلال، هو ثاني النجوم الذين يعتذرون عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، بعد اعتذار الفنان عمرو يوسف، لا سيما أن العمل من المسلسلات الضخمة والصعبة.

وكان عمرو يوسف توقف عن استكمال تصوير المسلسل، وأبلغ المخرج بأنه لن يستمر في العمل لأنه لم ينفذ الشروط التي وضعها من البداية، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي له عقب بدء تصوير عدد من المشاهد في الأردن.

بدأت قصة مسلسل ”سيف الله“، عندما أسندت شركة سينرجي التنفيذ لشركة ”كودكس“ المملوكة للمخرج رؤوف عبدالعزيز لتصوير العمل وعرضه في موسم رمضان 2020.

تم التحضير للعمل وترشيح أكثر من بطل بداية من مصطفى شعبان مرورًا بخالد النبوي وهاني سلامة ثم موافقة الفنان عمرو يوسف، الذي وضع شروطا لتنفيذ المسلسل منها ميزانية مفتوحة وتنفيذه بأعلى مستوى؛ لأنه بالطبع ستتم مقارنته بما قدم من قبل في الدراما العربية التاريخية مثل ”ممالك النار“ و“خالد بن الوليد“ النسخة السورية و“أرطغرل“ وغيرها من الأعمال.