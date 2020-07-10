السلطات المصرية تواصل حملتها ضد فتيات "التيك توك" وتضبط بسنت محمد

واصلت الأجهزة الأمنية في مصر حملتها ضد فتيات تطبيق ”التيك توك“، حيث ألقت القبض على بسنت محمد، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وفي التفاصيل، ضبطت مباحث الآداب بسنت محمد في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب مقاطع فيديو منسوبة لها ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع بسنت محمد بمظهر غير لائق وخادش للحياء العام، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة بين رواد مواقع التواصل، ومع ازدياد حالة الغضب ومطالب القبض عليها تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطها بالإسكندرية.

..وضبط يوتيوبر

في سياق قريب ألقت الشرطة المصرية القبض على ”يوتيوبر“ قام بتدشين قناتين لنشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال ميديا، بالتزامن مع الحملة الموسعة لضبط عدة فتيات دأبن على بث مقاطع مخلة على تطبيق ”التيك توك“.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب، مقيم في محافظة المنوفية شمال القاهرة، وقام بتدشين قناتين على موقع ”يوتيوب“ لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه للواقعة واضطلاعه بنشر مقاطع فيديو لعدد من السيدات، فضلا عن استقطابه لعدد منهن من خلال المحادثات الإلكترونية بهدف الاستفادة المادية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت السلطات المصرية قد شنت في الأيام الأخيرة حملة شرسة على عدد من مشاهير التيك توك الذين اعتادوا على إثارة الجدل بمحتويات خادشة، وكان آخر ضحايا هذه الحملة القبض على الراقصة سما المصري واليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم ومنة عبدالعزيز ، وشيري هانم وابنتها زمردة وغيرهن.