داوود حسين يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الكوميدية وتقليد الشخصيات (فيديو)

قال الفنان الكويتي داوود حسين، إنه ابتعد عن الظهور في أدوار كوميدية خلال الفترة الأخيرة واتجه لأدوار التراجيديا، لعدم وجود نص كوميدي جيد يعيده للجمهور.

وأوضح داوود حسين في مقابلة مع فضائية atv الكويتية أنه لن يهجر الكوميديا لأن الاعتزال يكون للاعب كرة القدم فقط، منوها أنه ابتعد أيضا بسبب إشباع رغبته في التنوع، وبيّن أنه لا يحب المشاكل ويتجنبها.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=218&v=zuCI9V39bEU&feature=emb_title

وفسّر داوود حسين مسألة تجنبه للمشاكل بالقول إن تقليد الشخصيات هو الذي يتسبب في ذلك، موضحا أن "طريق المحاكم أصبح أقرب من طريق البقالة، والآن إذا قلّد واحدا يفكر في اللجوء للقضاء وطلب التعويض".

وقال: "في السنوات الأخيرة طلع شخصيات جديدة وأقدر أقلدها لكن أنا من النوع اللي ما أحب المشاكل وأحب أمشي جنب الحيط وأقول يا الله الستر.. الآن إذا قلدت أي أحد عادي يفكر في الـ5 آلاف دينار كتعويض.. وأنا مالي خلق لهذه القضايا.. أنا عندي أسرتي وعيالي والتزامات أخرى ليش أعور راسي".

يذكر أن آخر أعمال داوود حسين هو مسلسل بعنوان "في ذاكرة الظل"، شاركه فيه كل من عبير الجندي، وأحمد إيراج، ويعقوب عبدالله، وروان المهدي، ومحمد صفر، ومن إخراج محمد كاظم.