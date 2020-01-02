داوود حسين يفاجئ جمهوره ويعلن إجراء عملية في القلب (صورة)

فاجأ الفنان الكويتي داوود حسين، جمهوره بصورة وهو على فراش المرض، مع نهاية عام 2019، مؤكدا إجرائه عملية جراحية في القلب.

ونشر حسين صورته وهو داخل المستشفى وبصحبته طبيبه المعالج، وعلق قائلاً: ”الحمد لله رب العالمين .. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل“.

ووجه داوود شكره لطبيبه قائلا إن ”وجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة، محب للخير، صديق الجميع، إنه يجعلك تفخر بوجود الأطباء أمثاله في الكويت، دكتور بدر المهدي في مستشفى مبارك قسم القلب“.

واختتم رسالته قائلا: ”شكراً من القلب الذي عالجته.. ومرحباً بك في قائمة إخوان دنياي“.

وأثارت رسالة الفنان حسين تفاعلا واسعا بين زملائه في الوسط الفني والإعلامي وجمهوره الذين بادروا بالاطمئنان عليه ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة سالما.

يذكر أن داوود حسين، يشارك في مسلسل ”ذاكرة الظل“، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك فيه مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم.