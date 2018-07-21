وفاة والد الفنان داوود حسين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة حسين مهدي علي والد الفنان الكويتي الكبير داوود حسين، وتأكد ذلك أيضًا من قبل فنانين وزملاء لحسين تسابقوا لنعي الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب الفنان خالد البريكي في حسابه بتويتر: “انتقل إلى رحمة الله تعالى حسين مهدي علي، والد الفنان داوود حسين *الدفن غدًا بعد صلاة العصر صليبيخات* إنا لله وإنا إليه راجعون”.

انتقل الى رحمة الله تعالي

حسين مهدي علي

والد : الفنان داوود حسين *الدفان غداً بعد صلاة العصر صليبيخات* إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KYGcsbNdXX — خالد البريكي (@khaledalburaiki) July 21, 2018

يذكر أن داوود حسين باكستاني الأصل وكان يحمل جوازًا بوليفيًا قبل أن يحصل على الجنسية الكويتية عام 2001 بقرار من أمير البلاد الشيخ جابر الصباح؛ لخدماته الجليلة وولائه لدولة الكويت بعدما قدّم أعمالًا فنية كثيرة منها “سكة سفر، قرقيعان، وآه يالكره”.