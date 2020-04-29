عامر الحمود يرد على عبدالله السدحان بشأن ملكية "طاش ما طاش" (فيديو)

قال المخرج السعودي عامر الحمود، مدير جمعية الثقافة والفنون في الرياض، إن فكرة مسلسل "طاش ما طاش" تعود إليه، منوهًا أنه أنتج الموسم الأول والثاني من المسلسل من خلال شركته.

وأضاف عامر الحمود في تصريحات متلفزة عبر برنامج "يا هلا" الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أن كل ما تم إنتاجه من نسخ جديدة بالعمل بعد الموسمين الأول والثاني تم بدون إذنه مشددًا على أنه لجأ للقضاء وحصل على حكم بالتعويض.

وردّ عامر الحمود، على تصريح مواطنه الفنان عبدالله السدحان بشأن فكرة مسلسل "طاش ماطاش"، وأن ملكيته تعود لجهاز التلفزيون السعودي، وأن العمل ليس ملكًا له أو للفنان ناصر القصبي أو غيرهما كي يتم إنتاجه مجددًا، فقال "الحمود" ساخرًا: "عمل ملك التلفزيون السعودي يروح يشتغله في قناة تانية لمدة 20 سنة كيف؟ ليش ما عرف هالموضع سوى بعد توقف العمل .. ما قاله غير صحيح".

وأردف عامر الحمود قائلًا: "فكرة عمل طاش ما طاش لي وملكية العمل ليا، ولم أستطع استكمال فكرة طاش ما طاش بسبب سفري مع أولادي خارج المملكة"، مشددًا على أن كل ما تم إنتاج بعد الموسمين الأول والثاني غير صحيح والتعويض الذي حصلت عليه بلغ مليون ومائة ألف ريال بقرار من المحكمة".

المخرج #عامر_الحمود يرد على تصريحات الفنان @Abdulsadhan:#طاش_ماطاش فكرتي والموسم الأول والثاني ملك شركتي، وكل ما بعد الموسم الثاني من مواسم تم بدون إذني، والقضاء حكم لي بالتعويض..#برنامج_ياهلا#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/jPc160krrR — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 27, 2020

وأوضح "الحمود" قائلًا: "(طاش ما طاش) ملكي بشكلٍ نهائي ولا يحق لأحد أن يعرض المسلسل إلا بموافقتي والقضية انتهت بالكامل بقرار قضائي".

وبين أن "ناصر يمتلك قدرات كبيرة، تخوِّله تقديمَ أعمالٍ مميزة"، مؤكداً أن "الجديد لدى ناصر القصبي لم يظهر بعد"، كاشفاً عن أنهم، في فريق العمل، استهلكوا الشخصيات في "طاش ماطاش" على مدى سنواتٍ طويلة، مشيراً إلى أن من المفاجآت في المسلسل "الشخصية" المُقدَّمة، مستشهداً بـ "الشخصية السودانية" التي سبق وقدَّمها القصبي في "طاش ما طاش".

وكان قد كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان، السبب وراء عدم إنتاجه ومواطنه الفنان ناصر القصبي أجزاء جديدة من مسلسل "طاش ماطاش"، موضحًا: "للمرة الأولى أقولها هذا العمل ليس ملك لي أو لناصر أو ملك لأحد كي نُسئل عن إنتاجه".

مسلسل "طاش ما طاش" هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي، بدأ إنتاجه عام 1993 وعرضت أولى حلقاته في شهر رمضان عام 1994، كما شارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

وبدأت فكرة المسلسل من خلال الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، والمخرج عامر الحمود، وبعد أول موسمين انفصل الثلاثي، ليقوم الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم في المسلسل نفسه.

واستمر عرض العمل على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر عام 2005، ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ عام 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر، والأخير في عام 2011.