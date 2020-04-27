الكويت.. اتهامات تطال قيادات في وزارة الإعلام بتمرير مسلسل "محمد علي رود"

الكويت.. اتهامات تطال قيادات في وزا...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

تصاعدت أزمة المسلسل الكويتي "محمد علي رود"، بعد اتهامه بالإساءة لأهالي جزيرة فيلكا، لتصل إلى اتهامات طالت قيادات في وزارة الإعلام بالتدخل لتمريره، وعرضه على تلفزيون الكويت.

وقام حساب "خبر عاجل" بنشر مستند موجه من وزارة الإعلام إلى إدارة التلفزيون لتسهيل خروج المسلسل وعدد من المسلسلات الكويتية الأخرى.

وأكد الحساب الإخباري - في معلومات لا يمكن لموقع "إرم نيوز" التحقق منها - أن هناك "قيادات في وزارة الإعلام تدخلت لمتابعة تصوير المسلسل وعرضه على تلفزيون الكويت".

وأثار مسلسل "محمد علي رود" غضبا واسعا بين كويتيين، بسبب دور سيدة من جزيرة فيلكا الشهيرة، حيث تترك ابنها وتتوجه إلى منطقة أخرى في الكويت للعمل كخادمة لدى إحدى عوائل التجَار الثريَة.

وكان المحامي عبدالله السند قد تعهد في وقت سابق عبر حسابه في "تويتر" بتقديم طلب رسمي إلى وزارة الإعلام لوقف المسلسل، والاعتذار من قبل القائمين على العمل عما ورد به من إساءة لأهالي جزيرة فيلكا وتزييف الحقائق.

 

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