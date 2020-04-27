مصر.. سما المصري تواجه اتهامات "صادمة" بإقحام "الإخوان"

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية، ووجهت لها تهم الفجور وممارسة الدعارة، وهدم قيم المجتمع الأسرية.

وقالت النيابة العامة في تفاصيل التحقيقات، إن قاضي المعارضات قرر تمديد حبس الفنانة سما المصري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبسها أربعة أيام لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأردفت النيابة العامة في بيانها أن الأجهزة الأمنية رصدت صورًا ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت النيابة، أنه تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، تستخدمهم المتهمة لنشر صورها ومقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وخادشة للحياء ، وبمواجهة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المتهمة أكدت مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها بـ"اليوتيوب" وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي محل التحقيق، مدعية سرقة هاتفها والذي سبق وكانت تستخدمه لتصوير وتسجيل نفسها.

وأشار البيان، أن المتهمة قالت أن الهاتف المذكور تمت سرقته في شهر يونيو عام 2019، وبذلك انتفت مسؤوليتها عن نشرها الصور المخلة بعد واقعة السرقة، مُضيفة في التحقيقات عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

وأوضح البيان "أن المتهمة ادعت أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع (فيسبوك)، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته".

وأضافت المتهمة، أن بعض المحامين تقدموا بشكاوى ضدها زاعمًة أن هناك حملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

وتبين من التحقيقات مع المتهمة، إذاعتها بثًا مباشرًا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراض جسدها، وتحريض مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعالا مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم.

يُذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على الراقصة سما المصري، في أول أيام شهر رمضان المبارك إثر عدة بلاغات ضدها تتهمها بالفسق والفجور.