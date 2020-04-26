مصر.. النائب العام يأمر بحبس سما المصري على ذمة التحقيق

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحبس الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، وذلك في قضية اتهامها بالفسق والفجور.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة اليوم إن التحقيقات مع المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – استمرت على مدار ساعات حيث تمت مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام التي حصلت عليها النيابة.

وأكد البيان أنه تم حبس سما المصري أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يستكمل خلالها التحقيقات معها على أن يتم الإعلان عن ما ستسفر عنه التحقيقات.

وفي أول أيام شهر رمضان المبارك ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة سما المصري، إثر عدة بلاغات ضدها تتهمها بالفسق والفجور.

وكان قد تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري بسبب نشرها صورا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.

وقال المحامون في بلاغاتهم، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط عندما نشرت تلك الصورة.

وجاءت البلاغات بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على سما المصري مطالبين بالقبض عليها ومعاملتها بالمثل.