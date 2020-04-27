مخرج 7 .. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين (فيديو)

مخرج 7 .. ناصر القصبي وراشد الشمران...

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

يواصل الفنان السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل في مشاهد مسلسله "مخرج 7" الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري.

وتضمنت حلقته التي عرضت أمس، مشهدًا أثار ضجّة لدى رواد التواصل الاجتماعي،إذ خاض بكل جرأة، في موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، ما رأى فيه متابعون موضوعية تعكس الواقع، بينما تناول جانب آخر من المتابعين المشهد من زاوية مختلفة.

وعرض المشهد في الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي" حوارًا بين النجمين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: "وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين".

وردّ راشد الشمراني قائلًا: "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين"، فقال ناصر القصبي: "ويس تقصد؟"، ليرد الشمراني: "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية".

وردّ ناصر القصبي  فقال: "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود".

وأردف ناصر القصبي قائلًا: "مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب".

وردّ "الشمراني" قائلًا: "ظنك نوقف معهم (أي الفلسطينيين)، وهو لاعنين أبو خامسنا"، ليرد "القصبي" قائلًا: "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر وأنت مرت عليك مسألة الضمير وتعرفها".

وانهالت ردود الفعل بسبب هذا المشهد، لا سيما في تويتر وسط استخدام واسع من المغردين لوسوم تحمل اسم القصبي والمسلسل وراشد الشمراني، وكتب مغرد: "أحس المشهد فيه رسالة مهم عكس اللي فهمتوها وبتعرفونها إذا ركزتوا على كلام ناصر #مخرج٧ #ناصر_القصبي #راشد_الشمراني".

وكتبت أخرى قائلًة: "#مخرج٧ الشمراني: دخلنا في حروب عشان فلسطين وخسرنا عشانها وأقرب شي يشتمون السعودية صنعت يومي".

وغرّد أحد المتابعين قائلًا: "بكل وقاحة ناصر القصبي يستهزئ بالمناضلين الفلسطينين الآن في مسلسل ⁧#مخرج٧⁩ ويروج للتطبيع مع الصهاينة".

وكتب أحد الحسابات قائلًا: "العدو اللي ما يقدر وقفتك معه و يسبك ليل نهار وأكثر من الإسرائيليين مشهد من مسلسل #مخرج٧ #راشد_الشمراني_يمثلني".

 

واستطردت أخرى قائلًة: "العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك و وقفتك معه كلام راشد الشمراني يمثلني #مخرج_7".

وكتب عبدالله العسيري قائلًا: "#مخرج_7 (العدو الحقيقي هو الي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه) أخيرًا لقينا واحد يقول الي بخاطرنا في وسائل لإعلامنا بيض الله وجهك يا #راشد_الشمراني على العموم انتظروا الهجوم الي راح يصير رغم وقوف القصبي معهم".

 

وتدور أحداث مسلسل مخرج 7 حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية عامة، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي خاصة، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
فلسطين
إسرائيل
مسلسل
ناصر القصبي
مختارات
تاغ
دراما رمضان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث