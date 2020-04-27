مخرج 7 .. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين (فيديو)

يواصل الفنان السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل في مشاهد مسلسله "مخرج 7" الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري.

وتضمنت حلقته التي عرضت أمس، مشهدًا أثار ضجّة لدى رواد التواصل الاجتماعي،إذ خاض بكل جرأة، في موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، ما رأى فيه متابعون موضوعية تعكس الواقع، بينما تناول جانب آخر من المتابعين المشهد من زاوية مختلفة.

وعرض المشهد في الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي" حوارًا بين النجمين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: "وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين".

وردّ راشد الشمراني قائلًا: "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين"، فقال ناصر القصبي: "ويس تقصد؟"، ليرد الشمراني: "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية".

وردّ ناصر القصبي فقال: "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود".

وأردف ناصر القصبي قائلًا: "مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب".

وردّ "الشمراني" قائلًا: "ظنك نوقف معهم (أي الفلسطينيين)، وهو لاعنين أبو خامسنا"، ليرد "القصبي" قائلًا: "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر وأنت مرت عليك مسألة الضمير وتعرفها".

العدو الحقيقي : هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه - الفنان راشد الشمراني يصعد ترند الليلة في السوشيال ميديا بعد مشهد بـ #مخرج٧ يتحدث فيه عن نكران بعض الفلسطينيين pic.twitter.com/RhFCy2n5VU — هيئة المشاهير (@almobark_) April 26, 2020

وانهالت ردود الفعل بسبب هذا المشهد، لا سيما في تويتر وسط استخدام واسع من المغردين لوسوم تحمل اسم القصبي والمسلسل وراشد الشمراني، وكتب مغرد: "أحس المشهد فيه رسالة مهم عكس اللي فهمتوها وبتعرفونها إذا ركزتوا على كلام ناصر #مخرج٧ #ناصر_القصبي #راشد_الشمراني".

احس المشهد فيه رساله مهم عكس اللي فهمتوها وبتعرفونها اذا ركزتوا على كلام ناصر #مخرج٧ #ناصر_القصبي #راشد_الشمراني https://t.co/Xh59jWek5y — worod alharbi🌸🦋. (@WRD_NOW) April 26, 2020

وكتبت أخرى قائلًة: "#مخرج٧ الشمراني: دخلنا في حروب عشان فلسطين وخسرنا عشانها وأقرب شي يشتمون السعودية صنعت يومي".

#مخرج٧

الشمراني: دخلنا في حروب عشان فلسطين وخسرنا عشانها وأقرب شي يشتمون السعودية

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻صنعت يومي pic.twitter.com/TDL3pn40tt — ﮼فاطمة🕊🇸🇦 (@toomah87) April 26, 2020

وغرّد أحد المتابعين قائلًا: "بكل وقاحة ناصر القصبي يستهزئ بالمناضلين الفلسطينين الآن في مسلسل ⁧#مخرج٧⁩ ويروج للتطبيع مع الصهاينة".

بكل وقاحة "ناصر القصبي" يستهزئ بالمناضلين الفلسطينين الأن في مسلسل ⁧#مخرج٧⁩ و يروج للتطبيع مع الصهاينة pic.twitter.com/rzLvTwIiue — محمدالشعبي🇮🇶✌ (@mohammed313n) April 26, 2020

وكتب أحد الحسابات قائلًا: "العدو اللي ما يقدر وقفتك معه و يسبك ليل نهار وأكثر من الإسرائيليين مشهد من مسلسل #مخرج٧ #راشد_الشمراني_يمثلني".

العدو اللي ما يقدر وقفتك معه و يسبك ليل نهار و أكثر من الإسرائيليين.

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مشهد من مسلسل #مخرج٧

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.#راشد_الشمراني_يمثلني pic.twitter.com/wqBRQVROvU — الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) April 26, 2020

واستطردت أخرى قائلًة: "العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك و وقفتك معه كلام راشد الشمراني يمثلني #مخرج_7".

العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك و وقفتك معه كلام راشد الشمراني يمثلني👍🏼

#مخرج_7 pic.twitter.com/wtXslkWGfN — Rio🎓 (@rio_4747) April 26, 2020

وكتب عبدالله العسيري قائلًا: "#مخرج_7 (العدو الحقيقي هو الي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه) أخيرًا لقينا واحد يقول الي بخاطرنا في وسائل لإعلامنا بيض الله وجهك يا #راشد_الشمراني على العموم انتظروا الهجوم الي راح يصير رغم وقوف القصبي معهم".

#مخرج_7

(العدو الحقيقي هو الي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه)

اخيراً لقينا واحد يقول الي بخاطرنا في وسائل اعلامنا

بيض الله وجهك يا #راشد_الشمراني

على العموم انتظروا الهجوم الي راح يصير رغم وقوف القصبي معهم pic.twitter.com/mybP0Yr8OQ — عبدالله العسيري (@Alasiri_96) April 26, 2020

وتدور أحداث مسلسل مخرج 7 حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية عامة، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي خاصة، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.