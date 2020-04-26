ناصر القصبي يواجه انتقادات لاذعة بسبب مشهد من مسلسله الجديد مخرج 7‎ (فيديو)

واجه الفنان الكوميدي السعودي، ناصر القصبي، انتقادات لاذعة من قبل الكثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبروا أحد مشاهد مسلسله الجديد "مخرج 7" مسيئا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعرض المشهد في الحلقة الثانية من المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي" مع بداية شهر رمضان المبارك، ويظهر فيه القصبي يتحدث بطريقة كوميدية وساخرة عن جماعة لم يسمها، لكن كثيرا من المغردين في تويتر يرون أن الهيئة الدينية هي المقصودة بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين".

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

وانهالت ردود غاضبة على النجم السعودي، لا سيما في تويتر واسع الاستخدام بين السعوديين، حيث تضمنت وسوم تحمل اسم القصبي والمسلسل، انتقادات له واتهامات بتعمد الإساءة لجهة حكومية على حد قول البعض، ولم يمتنع آخرون عن الإساءة له.

وكتب أحد المغردين قائلا "يجب أن يحاسب ويعاقب ! رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفون حكوميون ويعتبرون كرجال الأمن والنيابة العامة حذرت عن الاعتداء الجسدي أو اللفظي لرجال الامن وعقوبة تصل الى 3 ملايين وسجن لمدة 5 سنوات".

يجب ان يحاسب ويعاقب ! رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفين حكومييين ويعتبرون كرجال الامن والنيابة العامة حذرت عن الاعتداء الجسدي أو اللفظي لرجال الامن وعقوبة تصل الى 3 مليون وسجن لمدة 5 سنوات . — 🇸🇦سطام || HFC (@satam_hfc15) April 25, 2020

وقال آخر "أي فسرها....الا ما هو شي جديد على الكاره للآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر....وهذا المشهد ما هو إلا سقطه كبيره بحق جهة حكومية وضعت لتمارس مهام حددتها الدولة بنص القرآن والسنه".

أي فسرها....الا ما هو شي جديد على الكاره للآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر....وهذا المشهد ما هو إلا سقطه كبيره بحق جهه حكوميه وضعت لتمارس مهام حددتها الدوله بنص القرآن والسنه — Bader (@Bader_YM) April 25, 2020

وكتب ثالث "#القصبي أفلس من وجهة نظري وماله الا انه يثير الراي ويستنقص من رجال الدين والهيئة.. التافه ليس القصبي فقط ، التافه من يتابعه ويدافع عنه ايضاً".

#مخرج٧#القصبي افلس من وجهة نظري وماله الا انه يثير الراي ويستنقص من رجال الدين والهيئه التافه ليس القصبي فقط ، التافه من يتابعه ويدافع عنه ايضاً pic.twitter.com/5YgBifPQzV — Az .. HFC .. 59🏆 (@az_36_) April 25, 2020

وفي سياق مماثل قال المغرد نايف العتيبي "ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل ومايذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عندة شيء جديد يقدمة ، سقوطة وفشلة يزداد كل سنة ..!"

ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل ومايذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عندة شيء جديد يقدمة ، سقوطة وفشلة يزداد كل سنة ..!#القصبي pic.twitter.com/aDi99EgJ2y — نايف العتيبي (@n5n_hu) April 25, 2020

ولم يعلق القصبي الذي طالما انتقد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسلسلات سابقة، على الانتقادات التي طالته وطالت مسلسله، وما إذا كان يقصد الهيئة الدينية بالفعل، بينما وجد من يدافع عنه بين المغردين.

ويواجه مسلسل القصبي الجديد انتقادات بشكل عام حول وجود تكرار في شخصيات المسلسل مع مسلسلات النجم السعودي السابقة، وبينها "سيلفي" و "طاش"، وهي انتقادات تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصحافة المحلية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية عامة، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي خاصة، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.