خطأ تاريخي في مسلسل "أم هارون" يثير موجة من الاستياء (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحلقة الأولى للمسلسل الخليجي "أم هارون" الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، حيث احتوى المقطع على مغالطة تاريخية، بشأن قيام "إسرائيل"، وقال المقطع المتداول من الحلقة بأن الانتداب البريطاني أعلن قيام إسرائيل على أرض إسرائيل وليس فلسطين.

وبيّن المقطع الذي تم تداوله الفرق بين ما تضمنه المسلسل من خطأ تاريخي وبين ما أعلنه الانتداب البريطاني حقيقة في مايو عام 1948 عن قيام إسرائيل على أرض "فلسطين العربية" ولم يكن وقتها هناك أرض تسمى "إسرائيل".

وأبدى الجمهور استياءه من المقطع كون هذا الخطأ معروف تاريخيًا وأنه لا قيام لأرض إسرائيل في هذه الفترة على الإطلاق، وهو ما دعّم من حملة الجدل التي يشهدها المسلسل بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال.

وغرّد بدر محارب عبر "تويتر" قائلًا: "مغالطة تاريخية.. فالانتداب البريطاني كان على أرض (فلسطين العربية) ولم يكن على أرض تسمى (إسرائيل) التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني #ام_هارون".

مغالطة تاريخية ..

فالانتداب البريطاني كان على أرض "فلسطين العربية" ولم يكن على ارض تسمى "إسرائيل" التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني #ام_هارون pic.twitter.com/dYwdW2PlqT — بدر محارب™ (@bader_mohareb) April 25, 2020

وكتب حساب آخر قائلًا: "إقحام اليهود في المسلسلات واستخدام أسلوب العاطفة واللعب على وتر المشاعر هو تمرير لأفكار قذرة مثل مظلوميّة اليهود وغرضها واحد وهو "التطبيع" ومن يبرر لهم هو يا امّا ساذج او مطبِّع".

اقحام اليهود في المسلسلات واستخدام اسلوب العاطفة واللعب على وتر المشاعر هو تمرير لأفكار قذرة مثل مظلوميّة اليهود وغرضها واحد وهو "التطبيع" ومن يبرر لهم هو يا امّا ساذج او مطبِّع. — فاضلي إكتئباية وحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) April 25, 2020

وكشفت سلمى عياد عن خطأ آخر في المسلسل قائلًة: "خطأ آخر إن القدس أرض الإسراء والصحيح انها ارض المعراج لأنه عليه الصلاة والسلام عرج منها ل سدرة المنتهى أما واقعة الاسراء فكانت من مكة".

وأضافت: "في حديث مجموعة من الرجال يذكر الممثل إنها تبقى أولى القبلتين وإنها أرض الإسراء وهذه سقطة لأن أرض الإسراء هي مكة (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا من حوله لِنُريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) آذن اسرى في البراق للقدس ثم عرج منها لسدرة".

خطأ آخر ان القدس ارض الاسراء والصحيح انها ارض المعراج لأنه عليه الصلاة والسلام عرج منها ل سدرة المنتهى أما واقعة الاسراء فكانت من مكه — سلمى عياد 🇰🇼🌸👑♌️ (@salmaayyad_) April 25, 2020

واستطرد محمد العنزي قائلًا: "هذه مش أخطاء فنية أو خطأ سيناريو، هذا تدليس ونشر معلومات مغلوطة يُثبت نظرية أن مسلسل #أم_هارون قد لا يكون مجرد فكرة فريدة من نوعها أو تطور فني وحريات وباقي الكلام الفارغ ، معلومة بهذه الأهمية لا يمكن أن تكون خطأ فني .. واضح أن هناك بلاوي آخرى آتية بالطريق".

هذه مش أخطاء فنية أو خطأ سيناريو ، هذا تدليس ونشر معلومات مغلوطة يُثبت نظرية أن مسلسل

#أم_هارون قد لا يكون مجرد فكرة فريدة من نوعها أو تطور فني وحريات وباقي الكلام الفارغ ، معلومة بهذه الأهمية لا يمكن أن تكون خطأ فني ..واضح أن هناك بلاوي آخرى آتية بالطريق .

Cc :@saadiahmufarreh — محمد العنزيⓂ️ (@Mohammedalanzii) April 25, 2020

وأردف مغرد آخر قائلًا: "ذكرني المسلسل #ام_هارون بفيلم أمريكي اسمه قائمة شندلر أُصدر سنة 1993، من إخراج ستيفن سبيلبرغ .. والهدف المشترك هو إقناع البشرية أن طائفة اليهود ظلمت وتم قتلهم وتشريدهم وسلب حقوقهم بالعيش بأمان مخططات يهودية خبيثة لدمج اليهود بالمجتمعات وجعل العرب يتعايشون معهم".

ذكرني المسلسل #ام_هارون بفيلم أمريكي أسمه قائمة شندلر أُصدر سنة 1993، من إخراج ستيفن سبيلبرغ .. والهدف المشترك هو أقناع البشرية أن طائفة اليهود ظلمت وتم قتلهم وتشريدهم وسلب حقوقهم بالعيش بأمان . مخططات يهودية خبيثة لدمج اليهود بالمجتمعات وجعل العرب يتعايشون معهم — 🇰🇼 ЅΔLΣΜ ΜΔHDI 🇰🇼 (@Dct0r) April 25, 2020

وأوضحت مغردة تُدعى "ناهد" قائلًة: "يا سيدي هذي مو مغالطة هذي محاولة احتلال جديدة بيحتلون حتى التاريخ عشان يضللون الجيل الجديد لكن هالأرض خلقت فلسطينية وستبقى فلسطينية إلى قيام الساعة".

يا سيدي هذي مو مغالطة هذي محاولة احتلال جديدة بيحتلون حتى التاريخ عشان يضللون الجيل الجديد لكن هالأرض خلقت فلسطينية وستبقى فلسطينية إلى قيام الساعة — nahed ratrout (@RatroutNahed) April 25, 2020

وكتب حساب آخر يقول: "الشعب الكويتي يقولها وللمرة الألف لا للتطبيع ولعلها فرصة إذا أراد من أراد أن يمهد للتطبيع ان نقول له لا".

الشعب الكويتي يقولها وللمره الالف لا للتطبيع ولعلها فرصه اذا اراد من اراد ان يمهد للتطبيع ان نقول له لا — looole (@Loooleee111) April 25, 2020

ويتحدث مسلسل "أم هارون" الذي يخرجه محمد العدل وقام بتأليفه محمد وعلي شمس، عن حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج، التي شهدت تنوعًا بالأديان السماوية، واعتناق البعض من الخليجيين للديانة المسيحية، والديانة اليهودية آنذاك، لتدور أحداثه حول بطلة العمل وهي امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.