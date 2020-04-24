مسلسل "أم هارون" لحياة الفهد يشوق الجمهور ويعيد الجدل مع أولى حلقاته

مسلسل "أم هارون" لحياة الفهد يشوق ا...

استقبل الجمهور المسلسل الدرامي "أم هارون" الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، باستحسان وتشوق لبقية حلقاته، وذلك بعد سجال بين من أبدى إعجابه بقصة العمل وآخرين انتقدوا التطرق إلى ملف اليهود.

لكن يبدو أن الحلقة الأولى من العمل، أقنعت بعض المتابعين بحبكته الدرامية، رغم اعتراض آخرين على الفكرة والمحتوى، حيث عبر البعض عن تشوقهم لمتابعة بقية الحلقات، وفق تغريدات تحت وسم المسلسل الذي صعد إلى الأكثر تداولًا على موقع "تويتر".

ورأى بعض المتابعين أن العمل يتجاوز الجدل حول فكرة التطبيع مع اليهود، إلى اعتباره نقلة جديدة للمحتوى الفني الخليجي، حيث غرد "محمد المسعودي" قائلًا:"لمن يعتقد أن المسلسل تسويق للتطبيع مع اليهود، المسلسل يعد نقلة جديدة للمحتوى الفني الخليجي، ومجرد استذكار واقع قوم عاشوا بيننا خلال فترة من الفترات في الخليج، تظل الكويت الوحيدة ضد التطبيع الصهيوني، ولا أحد يزايد علينا رجاءً، وإذا كان تفكيرك سطحيًا لا تتابعه، وشكرًا".

وتوالت التعليقات المستحسنة للعمل، حيث قالت "برديس":"المسلسل قصته مشوقه حبيت شكلي بمتابعته.. والمهم أنني ما أحببت أن يُظهروا اليهود مساكين، مستحيل أصدق أنهم طيبون وضد إسرائيل".

مغردة أخرى أبدت إعجابها بالعمل بقولها:"مسلسل أم هارون يستاهل الأوسكار وجوائز الإيمي".

ومعبرًا عن قصته المشوّقة قال مغرد آخر:"لم  نعرف من المسلم من اليهودي، قحصوا مخي #أم_هارون".

أما "خالد" فكتب:"مسلسل أم هارون تابعت أولى حلقة منه، وواضح أن المسلسل عظيم جدًا، شكرًا لأعظم فنانة عربية".

وعن المحتوى غردت متابعة عرّفت نفسها على أنها باحثة دكتوراة في السياسات التنموية، حيث قالت:"أصحاب الفكر السياسي يرون فكرة التطبيع بالمسلسل، وأصحاب علم الاجتماع يرون كيف كان يتعايش المجتمع سابقًا مع اختلافات الأديان، وأصحاب الإعلام يرون نجاح المسلسل في تحقيق دعاية إعلامية رائعة، وأصحاب التاريخ يرون المسلسل تاريخًا موجودًا و حقيقة ثابتة لا يمكن طمسها".

لكن الانتقادات كانت حاضرة هي الأخرى، حيث غرد محمد قائلًا:"علامات استفهام حول الحلقة الأولى من مسلسل "أم هارون"، ومغالطات تاريخية، وأخطاء فنية تشوب هذا المسلسل، وهل الغرض من مشاركة شركتين للإنتاج "الفهد" الكويتية و "جرناس" الإمارتية؛ هو الربح من هذا العمل أم لتوجيه الرأي العام لقضية معينة قوبلت بالرفض؟، ننتظر وسنرى".

وفي نفس الاتجاه قال عادل الرويعي:"أم هارون بعض التبريرات للمسلسل مضحكة، وجه مبتسم ذو فم مفتوح، وعيون مبتسمة.. الحق أبلج والباطل لجلج".

وتسير "أميرة" هي الأخرى في نفس الاتجاه حيث غردت:"أتظنين أنكِ تطمسين التاريخ بمسلسل؟ أتظنين أن عقيدتنا ستتغير بمسلسل، أم هارون؟!".

أما "دلال" فكان رأيها وسطًا، حيث غردت تقول:"مسلسل أم هارون تصوير جميل، وتمثيل جيد، ولكن واضح جدًا أن هدفه تأييد التطبيع".

وقبل عرضه أثار المسلسل جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية في الكويت، عقب تداول مقتطفات من محتوى العمل الذي تعرضه محطة (MBC1)، والذي تدور أحداثه حول يهود الكويت وجوانب عدة من حياتهم خلال فترة النصف الأول من القرن العشرين.

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