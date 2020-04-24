مسلسل "أم هارون" لحياة الفهد يشوق الجمهور ويعيد الجدل مع أولى حلقاته

استقبل الجمهور المسلسل الدرامي "أم هارون" الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، باستحسان وتشوق لبقية حلقاته، وذلك بعد سجال بين من أبدى إعجابه بقصة العمل وآخرين انتقدوا التطرق إلى ملف اليهود.

لكن يبدو أن الحلقة الأولى من العمل، أقنعت بعض المتابعين بحبكته الدرامية، رغم اعتراض آخرين على الفكرة والمحتوى، حيث عبر البعض عن تشوقهم لمتابعة بقية الحلقات، وفق تغريدات تحت وسم المسلسل الذي صعد إلى الأكثر تداولًا على موقع "تويتر".

ورأى بعض المتابعين أن العمل يتجاوز الجدل حول فكرة التطبيع مع اليهود، إلى اعتباره نقلة جديدة للمحتوى الفني الخليجي، حيث غرد "محمد المسعودي" قائلًا:"لمن يعتقد أن المسلسل تسويق للتطبيع مع اليهود، المسلسل يعد نقلة جديدة للمحتوى الفني الخليجي، ومجرد استذكار واقع قوم عاشوا بيننا خلال فترة من الفترات في الخليج، تظل الكويت الوحيدة ضد التطبيع الصهيوني، ولا أحد يزايد علينا رجاءً، وإذا كان تفكيرك سطحيًا لا تتابعه، وشكرًا".

#ام_هارون لمن يعتقد بأن المسلسل تسويق للتطبع مع اليهود، المسلسل يعتبر نقلة جديدة للمحتوى الفني الخليجي، مجرد استذكار لواقع قوم عاشوا بيننا بفترة من الفترات في الخليج. تظل الكويت الوحيدة ضد التطبع الصهيوني، ولا أحد يزايد علينا رجاءً. تفكيرك سطحي؟ لا تتابعه و شكراً. — Mohammad al-Masoudi (@Maalmasoudi) April 24, 2020

وتوالت التعليقات المستحسنة للعمل، حيث قالت "برديس":"المسلسل قصته مشوقه حبيت شكلي بمتابعته.. والمهم أنني ما أحببت أن يُظهروا اليهود مساكين، مستحيل أصدق أنهم طيبون وضد إسرائيل".

المسلسل قصته مشوقه .. حبيت شكلي بشوفه

المهم ما حبيت انهم حاطين اليهود مساكين مستحيل اصدق انهم طيبين و ضد اسرائيل

#ام_هارون — Paradisu|✨OT6 (@yeolNa_Xx) April 24, 2020

مغردة أخرى أبدت إعجابها بالعمل بقولها:"مسلسل أم هارون يستاهل الأوسكار وجوائز الإيمي".

مسلسل ام هارون يستاهل الاوسكار وجوائز الايمي — 𓆩KANYE WEST𓆪🇸🇦 (@yaserrollins2) April 24, 2020

ومعبرًا عن قصته المشوّقة قال مغرد آخر:"لم نعرف من المسلم من اليهودي، قحصوا مخي #أم_هارون".

ماعرفنا منو المسلم من اليهودي قحصوا بمخي #ام_هارون — عزوبي للممات🕶🇰🇼🇪🇸 (@faisalQT88) April 24, 2020

أما "خالد" فكتب:"مسلسل أم هارون تابعت أولى حلقة منه، وواضح أن المسلسل عظيم جدًا، شكرًا لأعظم فنانة عربية".

#ام_هارون تابعة أول حلقة واضح أن المسلسل عظيم جداً ، شكراً لأعظم فنانه عربية.❤️❤️ pic.twitter.com/VeYhn2uwF6 — خالد (@t12Ag) April 24, 2020

وعن المحتوى غردت متابعة عرّفت نفسها على أنها باحثة دكتوراة في السياسات التنموية، حيث قالت:"أصحاب الفكر السياسي يرون فكرة التطبيع بالمسلسل، وأصحاب علم الاجتماع يرون كيف كان يتعايش المجتمع سابقًا مع اختلافات الأديان، وأصحاب الإعلام يرون نجاح المسلسل في تحقيق دعاية إعلامية رائعة، وأصحاب التاريخ يرون المسلسل تاريخًا موجودًا و حقيقة ثابتة لا يمكن طمسها".

#ام_هارون

أصحاب الفكر السياسي يرون فكرة التطبيع بالمسلسل. أصحاب علم الاجتماع يرون كيف يعيش المجتمع سابقا مع اختلافات الأديان.

أصحاب الإعلام يرون نجاح المسلسل في تحقيق دعاية إعلامية رائعة. أصحاب التاريخ يرون المسلسل تاريخ موجود و حقيقة ثابتة لا يمكن طمسها. — Bibi Ashour🎖🕊 (@BiBi_kuwait) April 24, 2020

لكن الانتقادات كانت حاضرة هي الأخرى، حيث غرد محمد قائلًا:"علامات استفهام حول الحلقة الأولى من مسلسل "أم هارون"، ومغالطات تاريخية، وأخطاء فنية تشوب هذا المسلسل، وهل الغرض من مشاركة شركتين للإنتاج "الفهد" الكويتية و "جرناس" الإمارتية؛ هو الربح من هذا العمل أم لتوجيه الرأي العام لقضية معينة قوبلت بالرفض؟، ننتظر وسنرى".

علامات إستفهام حول الحلقة الأولى من مسلسل "أم هارون"، مغالطات تاريخية وأخطاء فنية تشوب هذا المسلسل، وهل الغرض من مشاركة شركتين للإنتاج "الفهد" الكويتية و "جرناس" الإمارتية؛ بغرض الربح من هذا العمل أم لتوجيه الرأي العام لقضية معينة قوبلتْ بالرفض؟، ننتظر ونرى. — محمد (@MMutairi_) April 24, 2020

وفي نفس الاتجاه قال عادل الرويعي:"أم هارون بعض التبريرات للمسلسل مضحكة، وجه مبتسم ذو فم مفتوح، وعيون مبتسمة.. الحق أبلج والباطل لجلج".

#ام_هارون بعض التبريرات للمسلسل مضحكة 😄

الحق ابلج والباطل لجلج — عادل الرويعي ‎🇰🇼 (@justu10) April 24, 2020

وتسير "أميرة" هي الأخرى في نفس الاتجاه حيث غردت:"أتظنين أنكِ تطمسين التاريخ بمسلسل؟ أتظنين أن عقيدتنا ستتغير بمسلسل، أم هارون؟!".

أتظنين أنك تطمسين التاريخ بمسلسل أتظنين أن عقيدتنا ... تتغير بمسلسل!!! #ام_هارون pic.twitter.com/7filGy4KsQ — أميرة ... (@ameeera135) April 24, 2020

أما "دلال" فكان رأيها وسطًا، حيث غردت تقول:"مسلسل أم هارون تصوير جميل، وتمثيل جيد، ولكن واضح جدًا أن هدفه تأييد التطبيع".

#ام_هارون تصوير جميل و تمثيل جيد ولكن واضح جدا ان هدفه تأييد التطبيع. — Dalal Farman (@daloola_f) April 24, 2020

وقبل عرضه أثار المسلسل جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية في الكويت، عقب تداول مقتطفات من محتوى العمل الذي تعرضه محطة (MBC1)، والذي تدور أحداثه حول يهود الكويت وجوانب عدة من حياتهم خلال فترة النصف الأول من القرن العشرين.