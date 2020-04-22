بالفيديو.. محمد عبده يخطف الأضواء في أول ظهور له بزمن كورونا

خطف الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، مساء الأربعاء، بعدما ظهر ببث مباشر ليقدم عدداً من أغانيه ويحكي عن يومياته في الحجر المنزلي الذي أبعده عن التواصل المباشر مع جمهوره الكبير.

واستضافت وزارة الثقافة السعودية، الفنان العريق، عبر بث مباشر من حسابها في تطبيق "إنستغرام" في توجه لتعويض غياب الحفلات والفعاليات الفنية عن المملكة بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها الفيروس الجديد، وسط حضور فاق المئة ألف مشاهد لأغلب أوقات البث.

واعتاد فنان العرب الوقوف على المسرح أمام جمهور كبير، كثيراً ما يقاطعه بالتصفيق والصراخ وترديد الأغاني في تفاعل قلما يحظى به فنان آخر في العالم العربي، وبدا أن ذلك الجمهور كان حاضراً في الظهور الجديد لفنانهم المفضل.

ابو نورة يواسيكم في هذه الايام الصعبة : pic.twitter.com/lEXHon5DlX — Abdullah (@oud_199) April 22, 2020

— أعظم أُغنية عربيّة يُغنيها أبو نورة:

"ناديت خانتني السنين اللي مضت راحت

ناديت ما كنّ السنين اللي مضت راحت!"😢 pic.twitter.com/ktiuPMEZma — مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020

وتم تداول مقاطع فيديو لفقرات من البث على نطاق واسع في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، سيما تويتر الأكثر شعبيةً في المملكة، سواء تلك التي تضمنت عدداً من الأغاني التي أداها "أبو نوره" كما يحلو لعشاق عبده تسميته، على العود، أو تحدث فيها عن حياته الخاصة في الحجر المنزلي.

— أبو نورة متأثر ويكاد يبكي:

"أكثر ما يحزنني في هذي الفترة إني ما أقدر أعزي أو أقف على قبر صاحب لي توفى"

😢😢😢😢😢😢😢 #abdulive pic.twitter.com/8ANDxZcJuS — مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020

وقدم عبده عدداً من أغانيه التي يحفظها كثير من السعوديين عن ظهر قلب، بما في ذلك أغاني قديمة تعود لسنوات طويلة تشكل جزءاً من مشوار فني يمتد على مدى أكثر من خمسة عقود.

وهذه ثاني تجربة بث مباشر لحساب وزارة الثقافة في "إنستغرام بعد أيام من استضافة الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي يحظى أيضاً بشعبية في المملكة وخارجها، بينما يبحث ملايين السعوديين والعرب عن وجهات للترفيه والتسلية لكسر الملل الذي فرضه البقاء المتواصل في المنازل.