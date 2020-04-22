بالفيديو.. محمد عبده يخطف الأضواء في أول ظهور له بزمن كورونا

خطف الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، مساء الأربعاء، بعدما ظهر ببث مباشر ليقدم عدداً من أغانيه ويحكي عن يومياته في الحجر المنزلي الذي أبعده عن التواصل المباشر مع جمهوره الكبير.
واستضافت وزارة الثقافة السعودية، الفنان العريق، عبر بث مباشر من حسابها في تطبيق "إنستغرام" في توجه لتعويض غياب الحفلات والفعاليات الفنية عن المملكة بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها الفيروس الجديد، وسط حضور فاق المئة ألف مشاهد لأغلب أوقات البث.
— أبو نورة يسلطن:
يعني تتركني لمين لمييييييين؟#AbduLive pic.twitter.com/zyk7aIlXWl
— مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020
واعتاد فنان العرب الوقوف على المسرح أمام جمهور كبير، كثيراً ما يقاطعه بالتصفيق والصراخ وترديد الأغاني في تفاعل قلما يحظى به فنان آخر في العالم العربي، وبدا أن ذلك الجمهور كان حاضراً في الظهور الجديد لفنانهم المفضل.
ابو نورة يواسيكم في هذه الايام الصعبة : pic.twitter.com/lEXHon5DlX
— Abdullah (@oud_199) April 22, 2020
— أعظم أُغنية عربيّة يُغنيها أبو نورة:
"ناديت خانتني السنين اللي مضت راحت
ناديت ما كنّ السنين اللي مضت راحت!"😢 pic.twitter.com/ktiuPMEZma
— مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020
وتم تداول مقاطع فيديو لفقرات من البث على نطاق واسع في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، سيما تويتر الأكثر شعبيةً في المملكة، سواء تلك التي تضمنت عدداً من الأغاني التي أداها "أبو نوره" كما يحلو لعشاق عبده تسميته، على العود، أو تحدث فيها عن حياته الخاصة في الحجر المنزلي.
أبو نورة: أقضي يومي في الحجر (أصحى أكل أنام)
😂😂
#AbduLive pic.twitter.com/DZRnRPfSnd
— مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020
— أبو نورة متأثر ويكاد يبكي:
"أكثر ما يحزنني في هذي الفترة إني ما أقدر أعزي أو أقف على قبر صاحب لي توفى"
😢😢😢😢😢😢😢 #abdulive pic.twitter.com/8ANDxZcJuS
— مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020
وقدم عبده عدداً من أغانيه التي يحفظها كثير من السعوديين عن ظهر قلب، بما في ذلك أغاني قديمة تعود لسنوات طويلة تشكل جزءاً من مشوار فني يمتد على مدى أكثر من خمسة عقود.
أبو نورة يغنّي مرحب شهر رمضان أُغنيته منذ الستينات!#AbduLive pic.twitter.com/tjEGIMsYCl
— مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020
وهذه ثاني تجربة بث مباشر لحساب وزارة الثقافة في "إنستغرام بعد أيام من استضافة الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي يحظى أيضاً بشعبية في المملكة وخارجها، بينما يبحث ملايين السعوديين والعرب عن وجهات للترفيه والتسلية لكسر الملل الذي فرضه البقاء المتواصل في المنازل.