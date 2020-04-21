ظهور إعلامي نادر لنجل محمد عبده والكشف عن سر ابتعاده عن الغناء ودور والده (فيديو)

قال عبدالرحمن نجل الفنان السعودي محمد عبده، إن والده منعه من الغناء، مؤكدا أن والده أقنعه أن يبتعد عن عالم الشهرة والغناء في الفترة الحالية؛ للتركيز في العمل والمثابرة وأن يكون مسؤولا أكثر عن العائلة كونه الابن الأكبر.

وأكد عبدالرحمن في ظهور إعلامي نادر له عبر التلفزيون المصري عبر "سكايب" برفقة والده محمد عبده، أنه كان يحب الغناء كثيرا والشهرة والأضواء ولكنه اقتنع بكلام والده.

وأضاف عبدالرحمن أن والده عندما أقنعه بالابتعاد عن الغناء طالبه بالحصول على شهادته العلمية، ووقتها سيتركه يفعل ما يريد بالاتجاه إلى عالم الغناء.

واستطرد قائلا: "ما أنسى كلمة قالي إياها أبويا، قالي أنا أجيبك سواق عندي أو مزارع عندي أو حارس عندي وأعطي لك راتب، وقال لي خد الشهادة واللي عاوز تعمله اعمله وحتى لو كانت أي شغلانة وأن ما يفرق معي هو شهادتي".

وأردف عبدالرحمن: "أنا اقتنعت بهذا الأمر فعلا"، رافضا الغناء لأنه لا يحب الظهور، ووعد وائل الإبراشي بأن ينتهي من الدكتوراه ويظهر معه للغناء.

من جانبه قال الفنان محمد عبده، إنه لا يقمع ابنه بسبب قرار ابتعاده عن الغناء؛ لأنه ليس إنسانا قمعيا، مردفا "قلت لأبنائي انهلوا من العلم وبعدها افعلوا ما تشاؤون، ولابد أن يكون الإنسان متعلما ومثقفا وأن يكون لديهم الطرح الفني في أي عمل يقومون به".

واستطرد قائلًا: "عندما دخلت مجال الفن حرصت على تعلم الموسيقى من أساتذة، وأنا حاصل على (دبلوم صنايع) ولذلك حريص على تعليم أبنائي تعليما عاليا"، منوها إلى أنه لديه 8 أبناء جميعهم في مراحل تعليم عالية.

وقال محمد عبده، إنه يعتز بالحفلات التي يشارك بها في مصر خلال عدة مناسبات وأبرزها حفلات شم النسيم، مشددا على أنه يكن كل تقدير واحترام لكوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها قائلا: "أم كلثوم نبراس لكل فنان يغني شرقي وعربي".