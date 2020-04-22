ضجة واسعة في الكويت بسبب تكلفة برنامج طبخ للفنان سليمان القصار

أثارت قيمة تكلفة برنامج للطبخ للفنان الشعبي والشيف الكويتي سليمان القصار على تلفزيون الكويت في شهر رمضان جدلا بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وراجت في الساعات الأخيرة على موقع التواصل "تويتر" معلومات - لا يمكن لموقع "إرم نيوز" تحمل مسؤوليتها أو التثبت منها - بشراء حقوق عرض البرنامج المنوع التلفزيوني "مطبخ القصار 2020".

ويتضمن 30 حلقة حصريا على تلفزيون الكويت، وبلغ إجمالي تكلفته (200,000 دينار كويتي) أي ما يعادل (660,000 دولار)، وهو ما أحدث موجة انتقادات من قبل كويتيين، خاصة في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وانعكاساتها المقبلة على الاقتصاد.

عجز🤔 الحكومه تقول لازم ندعم الاقتصاد و لازم نكون جاهزين لتقلبات الاقتصاد🤔 نعتمد على مدخول واحد و هو النفط و الان سيجار واحد عندي يسوي ٣ براميل نفط😁 المهم كم سنه و القصار يطبخ و الأكلات الكويتيه نفسها ماتغيرت🤔 الحل اعادة الحلقات احسن الان لتخفيض الميزانيه👊😁 pic.twitter.com/AlFOlFmNJy — feras (@ferasaloan) April 22, 2020

وطالت الانتقادات وزير الإعلام، حيث استنكر عدد من الكويتيين دفع مثل هذا المبلغ الضخم في عقد برنامج للطبخ من قبل الوزارة، في ظل الاقتصاد المتردي، فيما أكد مغرد يدعى "حمد الجاسر" أن المبلغ في الحلقة الواحدة من برنامج الطبخ يعادل ما قيمته ألف برميل نفط.

شخصيا أفضل مشاهدة الصبغ وهو ينشف على الحائط على متابعة برنامج "مطبخ القصار" التلفزيوني في رمضان ،، واقدر في الوقت نفسه ان امزجة الناس تتفاوت

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لكن ان تدفع وزارة الاعلام ما يعادل ألف برميل نفط (نعم الرقم صحيح) لكل حلقة من حلقات رمضان الثلاثين وفي وقت عجز مالي تاريخي فهذا عبث !! — حمد الجاسر (@boibraheem) April 21, 2020

وسخر حساب يحمل اسم "السلطة الخامسة" من العقد المزمع: "وزير الإعلام الظاهر موقع عقد برنامج القصار وانت يوعان".

وزير الإعلام

الظاهر موقع عقد برنامج القصار وانت يوعان 🙃 pic.twitter.com/TONasqY9tZ — السلطة الخامسة (@al9lta_al5amsa) April 21, 2020

ووصف آخر عقد البرنامج أنه "مهزلة وزير الإعلام": "من مهازل وزير الإعلام ،،، حلقة طبخ مجبوس دجاج مع شوية ثوم وبصل وبهارات تعرض على تلفزيون الكويت تكلف خزينة الدولة باليوم الواحد 6660 دينار ولمدة 30 يوم".

يعني ٢٠٠ الف ياخي احنا نطبخ ونخم بعد 💪

@وزارة الاعلام — مرزوق الشريكة⚖️ (@mrzoooq) April 21, 2020

واستنكرت مغردة أخرى، العقد الضخم المقدم للقصار، مع تدهور أسعار النفط: "صح سمعت ان وزارة الاعلام تعاقدت مع سليمان القصار علي برنامج طبخ بقيمة ٢٠٠ الف دينار كويتى !!!!!!!!!!؟لا مو من صجكم ياعاااااااالم احنا فى وباء وهبوط اسعار نفط وبرنامج طبخ كل الطبخات معادة ٢٠٠ الف ياالهى !!!!".

صح سمعت ان وزارة الاعلام تعاقدت مع سليمان القصار علي برنامج طبخ بقيمة ٢٠٠ الف دينار كويتى !!!!!!!!!!؟لا مو من صجكم ياعاااااااالم احنا فى وباء وهبوط اسعار نفط وبرنامج طبخ كل الطبخات معادة ٢٠٠ الف ياالهى !!!! — مزنة الهبلة🎭🇰🇼 (@bxHd0bBT2u3GKc4) April 21, 2020

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطال مثل هذه الانتقادات، سليمان القصار، فسبق وأن راجت عبر السنوات الماضية، معلومات عن "عقود ضخمة" يتلقاها مقابل برنامجه للطبخ.

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الحين صحيح قيمة عقد سليمان القصار مع تلفزيون مدينة الكويت وضواحيها مايقارب 400 ألف دينار ؟

الله يهنيه لكن السؤال ليش ؟

ومن دفع؟

... — شمري مطنوووخ (@khliedq8) July 11, 2015

عقد الشيف المطرب / سليمان القصار مع وزارة الإعلام لمدة شهر ٣٢٠ ألف ( دنار) كويتى

كل حلقة ١٠,٧٠٠ دنار كويتى سلمولي على اللي ذبحنى فراقه — Khaled (@almershed_k) June 23, 2013

يذكر أن سليمان القصار - والذي يتابعه عبر إنستغرام وحده قرابة نصف مليون متابع - بدأ مشواره كمغن شعبي، إلا أنه عرف شهرته من خلال تقديمه برنامج "نكهة وبهار" الرمضاني والمتخصص بالمطبخ الشعبي الكويتي، والذي اعتاد استضافة مشاهير فيه، فيما سبق وأكد "القصار" في تصريحات سابقة أنه ليس "شيف" إنما مجرد هاو للطبخ.