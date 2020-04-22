ضجة واسعة في الكويت بسبب تكلفة برنامج طبخ للفنان سليمان القصار

ضجة واسعة في الكويت بسبب تكلفة برنا...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أثارت قيمة تكلفة برنامج للطبخ للفنان الشعبي والشيف الكويتي سليمان القصار على تلفزيون الكويت في شهر رمضان جدلا بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وراجت في الساعات الأخيرة على موقع التواصل "تويتر" معلومات - لا يمكن لموقع "إرم نيوز" تحمل مسؤوليتها أو التثبت منها - بشراء حقوق عرض البرنامج المنوع التلفزيوني "مطبخ القصار 2020".

ويتضمن 30 حلقة حصريا على تلفزيون الكويت، وبلغ إجمالي تكلفته (200,000 دينار كويتي) أي ما يعادل (660,000 دولار)، وهو ما أحدث موجة انتقادات من قبل كويتيين، خاصة في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وانعكاساتها المقبلة على الاقتصاد.

وطالت الانتقادات وزير الإعلام، حيث استنكر عدد من الكويتيين دفع مثل هذا المبلغ الضخم في عقد برنامج للطبخ من قبل الوزارة، في ظل الاقتصاد المتردي، فيما أكد مغرد يدعى "حمد الجاسر" أن المبلغ في الحلقة الواحدة من برنامج الطبخ يعادل ما قيمته ألف برميل نفط.

وسخر حساب يحمل اسم "السلطة الخامسة" من العقد المزمع: "وزير الإعلام الظاهر موقع عقد برنامج القصار وانت يوعان".

ووصف آخر عقد البرنامج أنه "مهزلة وزير الإعلام": "من مهازل وزير الإعلام ،،، حلقة طبخ مجبوس دجاج مع شوية ثوم وبصل وبهارات تعرض على تلفزيون الكويت تكلف خزينة الدولة باليوم الواحد 6660 دينار ولمدة 30 يوم".

واستنكرت مغردة أخرى، العقد الضخم المقدم للقصار، مع تدهور أسعار النفط: "صح سمعت ان وزارة الاعلام تعاقدت مع سليمان القصار علي برنامج طبخ بقيمة ٢٠٠ الف دينار كويتى !!!!!!!!!!؟لا مو من صجكم ياعاااااااالم احنا فى وباء وهبوط اسعار نفط وبرنامج طبخ كل الطبخات معادة ٢٠٠ الف ياالهى !!!!".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطال مثل هذه الانتقادات، سليمان القصار، فسبق وأن راجت عبر السنوات الماضية، معلومات عن "عقود ضخمة" يتلقاها مقابل برنامجه للطبخ.

يذكر أن سليمان القصار - والذي يتابعه عبر إنستغرام وحده قرابة نصف مليون متابع - بدأ مشواره كمغن شعبي، إلا أنه عرف شهرته من خلال تقديمه برنامج "نكهة وبهار" الرمضاني والمتخصص بالمطبخ الشعبي الكويتي، والذي اعتاد استضافة مشاهير فيه، فيما سبق وأكد "القصار" في تصريحات سابقة أنه ليس "شيف" إنما مجرد هاو للطبخ.

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