خالد عبدالرحمن يكشف بعض تفاصيل فيلمه السينمائي (فيديو)

أعلن المطرب السعودي خالد عبدالرحمن في بث مباشر عبر موقع التواصل "سناب شات" مع قناة "روتانا" أنه يعمل على فيلم جديد من بطولته، عقب مشاركته لأول مرة في التمثيل من خلال مسلسل سبق أن كشف عنه.

وأكد في معرض حديثه أن الفيلم، الذي يعمل عليه مع آخرين، يعود إلى قصة حقيقية حدثت معه، ويقوم بصياغتها بمشاركة فريق العمل، حيث لا يزالون في مرحلة جمع المعلومات.

خالد عبدالرحمن عبر بث مباشر

يصرح عن فيلم سيكون من كتابته وبطولته تدور أحداثه عن قصة حقيقية حدثت له pic.twitter.com/DkugopdnNY — هيئة المشاهير (@almobark_) April 21, 2020

وأضاف أنه سيتم تفريغ المعلومات في نص فيلم، للبدء لاحقا بتصوير الفيلم.

يذكر أن خالد عبدالرحمن فاجأ جمهوره عند إعلانه عن مشاركته في التمثيل في مسلسل "َضرب الرمال"، والذي سيتم عرضه في رمضان.