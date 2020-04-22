خالد عبدالرحمن يكشف بعض تفاصيل فيلمه السينمائي (فيديو)

خالد عبدالرحمن يكشف بعض تفاصيل فيلم...

أعلن المطرب السعودي خالد عبدالرحمن في بث مباشر عبر موقع التواصل "سناب شات" مع قناة "روتانا" أنه يعمل على فيلم جديد من بطولته، عقب مشاركته لأول مرة في التمثيل من خلال مسلسل سبق أن كشف عنه.

وأكد في معرض حديثه أن الفيلم، الذي يعمل عليه مع آخرين، يعود إلى قصة حقيقية حدثت معه، ويقوم بصياغتها بمشاركة فريق العمل، حيث لا يزالون في مرحلة جمع المعلومات.

وأضاف أنه سيتم تفريغ المعلومات في نص فيلم، للبدء لاحقا بتصوير الفيلم.

يذكر أن خالد عبدالرحمن فاجأ جمهوره عند إعلانه عن مشاركته في التمثيل في مسلسل "َضرب الرمال"، والذي سيتم عرضه في رمضان.

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