إحالة العسكريين الذين ظهروا مع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن لـ ”التأديب“

كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه مع أحد أفراد رجال الأمن، وبرر موقفه من عدم الالتزام بمنع التجول لظروف سفره، ودعا مَن وصفهم بأصحاب "البلبلة"، إلى التوقف عن هذا وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب. وقدم مغردون سعوديون اعتذارهم للفنان، عقب توضيحه، فيما طالب آخرون بتعميم قرار حظر التجول على الجميع دون محاباة.