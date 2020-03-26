إحالة العسكريين الذين ظهروا مع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن لـ ”التأديب“

قالت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الخميس، إنها أحالت العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.
يأتي ذلك بعد ظهور أفراد من ”الحرس الوطني“ في مقطع فيديو متداول أثناء قيامهم بتطبيق أمر منع التجول، وتجاوزهم عن الفنان خالد عبدالرحمن بعدم التقيد بمنع التجول، إضافة إلى التصوير معه.
تصريح:
إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بـ #منع_التجول إلى المساءلة التأديبية. #وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/SNPpFHxdki
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 26, 2020
وأثار خالد عبدالرحمن غضبا بين سعوديين، لظهوره مع أفراد رجال الأمن، متهمين إياه بعدم التقيد بالتعليمات الصادرة بحظر التجول، معتبرين أنه يجب أن يكون قدوة حسنة للآخرين في الالتزام.
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كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه مع أحد أفراد رجال الأمن، وبرر موقفه من عدم الالتزام بمنع التجول لظروف سفره، ودعا مَن وصفهم بأصحاب ”البلبلة“، إلى التوقف عن هذا وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب. وقدم مغردون سعوديون اعتذارهم للفنان، عقب توضيحه، فيما طالب آخرون بتعميم قرار حظر التجول على الجميع دون محاباة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مشاهير #مشاهير_الفن #خالد_عبدالرحمن #حظر_التجول_في_السعودية #الزموا_بيوتكم #فيروس_كورونا #كورونا #عاجل #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #coronavirus #video
ودعا الفنان السعودي مَن وصفهم بأصحاب ”البلبلة“، إلى التوقف وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب، مبررا أنه كان في أحد المستشفيات بعد أخذه دواء الحزام الناري، قبل أن يستوقفه أفراد الأمن عند الحاجز.