الكويت.. إخلاء سبيل الإعلامية وسيدة الأعمال داليا بدران بكفالة

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سبيل المذيعة داليا بدران بكفالة ألف دينار (3,300 دولار) بعد حجزها مدة يومين، إثر توجيه تهمة الإساءة إلى القوات المسلحة لها بشكوى من وزارة الداخلية.

وأحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، قضية "بدران" قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".

النيابة العامة تخلي سبيل المذيعة داليا بدران بكفالة 1000 دينار بعد حجزها لمدة يومين وبعد توجيه لها تهمة الاساءة الى القوات المسلحة. pic.twitter.com/EKWRfBzELV — المجلس (@Almajlliss) April 21, 2020

وكانت المذيعة وسيدة الأعمال الشهيرة وهي كويتية من أصل مصري، قد أثارت استياء الكويتيين مؤخرا؛ من خلال تغريدات منسوبة إليها، تم وصفها بـ"المثيرة للفتنة والفوضى"؛ مما دفع عددا من المحامين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها.

وطالب الكويتيون بمحاسبة داليا بدران وسحب جنسيتها؛ وذلك عقب تداول بيان آخر منسوب لها، تضمن اعتذارا عما صدر منها، إلا أنه لم يلق قبولا لدى العديد من المواطنين.