الكويت.. توقيف مصريين متهمين بتجارة الإقامات

أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، عددا من المقيمين من الجنسية المصرية؛ بتهمة العمل كسماسرة لتجار الإقامات.

ووفق موقع "مباشر نيوز" المحلي، فقد تم القبض على المتهمين بعد بلاغات من عدد كبير من المقيمين أمام النيابة، حيث قالوا إنهم دخلوا الكويت مقابل مبالغ مالية قاموا بدفعها للسماسرة.

وسبق أن أوقفت الداخلية الكويتية أحد منتسبيها عن العمل؛ بعد ضبطه مع آخرين للاشتباه بتورطهم بقضايا اتجار بالبشر، عن طريق جلب العمالة (وهم من الجنسية المصرية) من الخارج بمبالغ مالية طائلة، عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط.

وتداولت المنصات الإخبارية مقطعا أظهر قيام عدد من المقيمين المصريين العاملين في شركة خاصة، بالتجمهر بسبب رفض مندوب الشركة إعطاءهم حقوقهم وجوازات سفرهم، وفق ما ذكروه، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتضبط عددا منهم.