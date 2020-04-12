في ظهوره الأول منذ رحيل والدته.. جورج وسوف يعلق على أزمة كورونا (فيديو)

كسر الفنان السوري جورج وسوف، الملقب بـ"سلطان الطرب"، عزلته التي يعيشها منذ قرابة شهر ونصف الشهر حزنا على رحيل والدته التي وافتها المنية في الـ 21 من فبراير الماضي، وذلك للحديث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والحجر المنزلي الذي ينتهجه المواطنون للوقاية من الفيروس المميت.

ودعا جورج وسّوف محبيه، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بملازمة منازلهم والحجر الصحي تفاديا للانتشار السريع لفيروس كورونا، موضحا أنه بسبب كورونا يتواجد في منزله في كفرون ولا يخرج، على الإطلاق.

وقال أبو وديع: "يا حبايبي نحن في وضع يا جماعة الخير كتير صعب هذا فيروس خاط الكرة الأرضية، ولازم نعرف إن في الله، في رب يعبد منا قده ونحن عاجزون، جانا فيروس صغير هلك البشر".

وطالب جمهوره بعدم مغادرة المنزل، حتى لو كانوا يريدون شراء أغراضهم فليطلبوها "أونلاين" لأن كل شيء متاح في عصر التكنولوجيا، مختتما: "إذا ما بدكم تنضبوا بالبيت انضبوا بالبيت".

وكان جورج وسوف فقد والدته فرحة متعب الصدي، عن عمر ناهز الـ 82 عاما؛ إذْ استقبل سلطان الطرب العزاء وسط قواعد صارمة للمعزين ووضع وقتها شرطا لقبول العزاء رغم عدم انتشار كورونا وقتها، فقام بتعليق لافتة في مدخل العزاء طلب فيها عدم التقبيل حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا، ودون على اللافتة: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".