وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف

فجع الفنان السوري ​جورج وسوف،​ اليوم الجمعة، بوفاة والدته فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص نجوم الفن في الوطن العربي، على نعي والدة الفنان ومواساته والدعاء له بالصبر والسلوان، حيث بادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فور تلقيها الخبر بنعي والدة ”وسوف“ ‏عبر حسابها في ”تويتر“: ”أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسما“.

الموت يفجع الكبير جورج وسوف بوفاة والدته ( فرحة الصدي ) صباح اليوم عن عمر يناهز ال٨١ عاما …والتعزية والدفن في قرية كفرون في سورية

رحمة الله عليها @wassouf pic.twitter.com/V37fnRlWtk — سامر ونوس || Samer Wanous (@SamerWanous) February 21, 2020

البقاء لله ربنا يصبر الفنان جورج وسوف لوفاة والدته الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة ان شاء الله ???????????? — زينب زوزو محمد (@NhFS2YLA1KdCyy3) February 21, 2020

كما قدمت المطربة لولا جفان تعازيها لجورج، قائلة: أتقدم بأحر التعازي من الفنان ‎#جورج_وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جناته.

أتقدم بأحر التعازي من الفنان #جورج_وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جنّاته ????@wassouf @GWassouf @wadihwassouf — Lola Jaffan (@LolaJaffan) February 21, 2020

كما حرص جمهور الفنان على نعي الفقيدة ومواساته.

ومن المقرر أن يصلى على جثمان والدة الفنان السوري اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة، في سوريا.

وكان جورج قد فقد والده بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات.

وجاءت وفاة والدة الفنان السوري بعد إحيائه حفلا غنائيا في قطر منذ أيام، وذلك بعد غياب دام مدة 5 سنوات، منذ أن أجرى عملية جراحية عقب إصابته بجلطة.

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