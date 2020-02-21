 وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف – إرم نيوز‬‎

وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف

وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

فجع الفنان السوري ​جورج وسوف،​ اليوم الجمعة، بوفاة والدته فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص نجوم الفن في الوطن العربي، على نعي والدة الفنان ومواساته والدعاء له بالصبر والسلوان، حيث بادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فور تلقيها الخبر بنعي والدة ”وسوف“ ‏عبر حسابها في ”تويتر“: ”أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسما“.

كما قدمت المطربة لولا جفان تعازيها لجورج، قائلة: أتقدم بأحر التعازي من الفنان ‎#جورج_وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جناته.

كما حرص جمهور الفنان على نعي الفقيدة ومواساته.

ومن المقرر أن يصلى على جثمان والدة الفنان السوري اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة، في سوريا.

وكان جورج قد فقد والده بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات.

وجاءت وفاة والدة الفنان السوري بعد إحيائه حفلا غنائيا في قطر منذ أيام، وذلك بعد غياب دام مدة 5 سنوات، منذ أن أجرى عملية جراحية عقب إصابته بجلطة.

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