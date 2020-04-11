هل سرق يوسف الشريف ”النهاية“ في دراما رمضان؟

حسم المؤلف المصري عمرو سمير عاطف، الجدل الذي دار بشأن سرقة الفنان المصري يوسف الشريف، فكرة ومشاهد مسلسل ”النهاية“، الذي يقوم ببطولته، ويعرض في رمضان المقبل.

وأوضح أن ”المقارنات التي تتم حاليا حول قصة المسلسل وأعمال أخرى محض افتراء“، لافتا إلى أن ”المسلسل صناعة مصرية خالصة وغير مسروق أو مقتبس من أعمال أجنبية“.

حول قصة المسلسل، قال المؤلف في بيان نشره عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”المسلسل ينتمي إلى الخيال العلمي، أحداثه تدور في المستقبل البعيد، وليس بعد 50 سنة كما يقال“.

ومضى يقول إنه ”لا يحتوي المسلسل على شخصية أو موقف أو جملة أو كلمة واحدة، مقتبسة من أي عمل آخر“.

نظرا لاقتراب عرض المسلسل ان شاء الله وانتشار التوقعات والتكهنات وبرضه الهبد الجميل فانا حابب اوضح مجموعة حقايق : اولا… تم النشر بواسطة ‏عمرو سمير عاطف Amr Samir Atef‏ في السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٠

وأكد أن ”المقارنات التي تتم حاليا بين العمل الذي لم يطرح حتى (التريلر) الخاص به، وأعمال أجنبية زي oblivion – gemini man هي محض افتراء“.

ومسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي، فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سينرجي.