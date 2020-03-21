حريق هائل يلتهم موقع تصوير مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2020 (صور)

اندلع حريق هائل في موقع تصوير مسلسل ”النهاية“ للفنان المصري يوسف الشريف، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ونشبت النيران صباح السبت، داخل موقع تصوير المسلسل، بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وفق البلاغ الذي تلقته مديرية الأمن.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، كما انتقل رجاء الأمن للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته.

وكشفت مصادر لـ“إرم نيوز“، سبب اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن الحادث وقع جراء تصوير مشهد انفجار في المسلسل، إلا أن الأمر تطور بشكل سريع وغير متوقع، وحدث الحريق الذي التهم الاستوديو بالكامل.

وأوضحت المصادر، أن جميع الخسائر التي تسبب فيها الحريق مادية فقط، ولم تحدث أي إصابات نظرًا لنجاح فريق العمل في الهروب من موقع التصوير أثناء اندلاع النيران.

مسلسل ”النهاية“ بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وكان يوسف الشريف قد غاب عن موسم دراما رمضان في العامين الماضيين، وتسبب إعلانه عن مشاركته هذا العام بمسلسل ”النهاية“ في جدل واسع، خاصة بعدما تكهن كثيرون عن سرقته من عمل أجنبي رغم عدم الإعلان عن تفاصيله.

يُذكر أنّ يوسف الشريف قدّم العديد من الأعمال النّاجحة، على مستوى السّينما والتّلفزيون، ومنها: ”هي فوضى، العالمي، رقم مجهول، اسم مؤقت، الصياد، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب، بني آدم“.