يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن رمضان 2018 (فيديو إرم)

قال الفنان المصري يوسف الشريف، إنه سيغيب عن جمهوره في شهررمضان المقبل ولن يشارك بأي أعمال درامية، بسبب ارتباطه بتصوير فيلم سينمائي جديد يحتاج إلى عمل ومجهود كبيرين.

وأضاف في تصريحات إعلامية خلال مشاركته في حفل مهرجان مؤسسة الأهرام للدراما التلفزيونية عام 2017، أن التفرغ الكامل لأي عمل هو سبب نجاح الفنان، مؤكداً أنه يحاول التركيز في تقديم عمل واحد قوي يحترم من خلاله الجمهور كل عام، خاصة أن العمل الدرامي القادم سيحتاج تصويره عدة أشهر وهو حالياً مشغول ولا يوجد وقت كاف لتصوير الاثنين معًا.

وتابع الشريف أنه يحاول في كل مرة أن يجتهد ويبذل أقصى جهده في الأداء والتمثيل، ويترك مسألة النجاح والتوفيق إلى الله، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك نجاح لأي ممثل طوال الوقت ولكن على الأقل عليه أن يجتهد ويخلص في عمله.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف، قدم عدة أعمال متميزة، منها “القيصر” ، “الصياد”، و”لعبة إبليس”.

وشاركت كاميرا “إرم نيوز” مجموعة كبيرة من نجوم الفن ورجال الإعلام والصحافة حضورهم حفل مؤسسة الأهرام للدراما التلفزيونية عام 2017 والذي يتنافس به 35 عملاً درامياً يتم التصويت خلاله على أفضل الأعمال ونجوم ونجمات الدراما، كما يجري تكريم عدد من رموز الفن المصري، ومنهم عبدالرحمن أبو زهرة ونبيل الحلفاوي وعزت العلايلي.