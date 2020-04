الفنان الكويتي عبدالله بهمن يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه (فيديو)

View this post on Instagram

أعلن الفنان الكويتي، عبدالله بهمن، أنه خضع لتحليل فيروس كورونا، وذلك بعد علمه بإصابة صديقه محمد المظفر، وزوجته بالفيروس، والذي زاره في منزله مؤخرًا. وقال "بهمن" في فيديو متداول أنه أجرى فحصًا لفيروس كورونا بمستشفى جابر، موضحاً أن أعراض الفيروس لم تظهر عليه. وتابع عبدالله، أنه لم يكن هناك تلامس مع المظفر، لكن المسافة بينهما كانت قريبة، مشيرًا إلى أنه أجرى الفحوصات خوفاً على والدته وأسرته.