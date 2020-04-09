الفنان الكويتي عبدالله بهمن يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه (فيديو)

أعلن الفنان الكويتي، عبدالله بهمن، أنه خضع لفحوصات وتحاليل فيروس كورونا، وذلك بعد علمه بإصابة صديقه محمد المظفر، وزوجته بالفيروس، والذي زاره في منزله مؤخرا.

وظهر ”بهمن“ في فيديو متداول عبر موقع حسابه في سناب شات أنه أجرى فحصا لفيروس كورونا بمستشفى جابر، لأن محمد المظفر زاره في منزله يوم 28 آذار مارس الماضي، موضحا أن أعراض الفيروس لم تظهر عليه.

وتابع عبدالله، أنه لم يكن هناك تلامس مع المظفر، لكن المسافة بينهما كانت قريبة، مشيرا إلى أنه أجرى الفحوصات خوفا على والدته وأسرته.

وكان عبدالله قد أعلن مؤخرا، إصابة شقيقته المتواجدة في لندن بفيروس كورونا، وذلك أثناء إجراء الفحص الطبي لها خلال عودتها للبلاد.

وظهر بهمن، وهو متأثر بإصابة شقيقته وقال في مقطع فيديو نشره عبر ”سناب شات“: ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. اكتشفوا إصابة أختي بفيروس كورونا أثناء رحلة طيران الإجلاء“.

وأوضح بهمن، أنه تم تحويل شقيقته لأحد المستشفيات، ودعا الله لها بالشفاء والعافية، وأن يردها سالمة، موضحا أنها قريبة منه كابنته، بحسب قوله.

عبدالله بهمن، هو ممثل كويتي بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الشبابي، وله العديد من الأعمال الفنية بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.