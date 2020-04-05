عبدالله بهمن يهاجم محمد التاجي دفاعًا عن حياة الفهد (فيديو)

شن الفنان الكويتي عبدالله بهمن، هجوما حادا على الفنان المصري محمد التاجي واتهمه بالإساءة للكويتيين بعد تصريحاته ضد مواطنته الفنانة حياة الفهد.

هجوم ”بهمن“ على الفنان المصري، بعدما خرج الأخير موجها انتقادات لاذعة للفنانة الكويتية حياة الفهد، والتي كانت قد طالبت بترحيل العمالة المصرية من الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وقال التاجي موجها حديثه إلى ”الفهد“، “ ”عيب اتلموا المصريين أسيادك وخيرهم عليكم من ميتين سنة واللي يفتح بقه فيكم يا بتوع المتين ألف هيدوله بالجزمة اعرفوا حدودكم فين، المصريين كانوا يرسلون لكم مدرسين ومهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم“.

وجاء رد بهمن على الفنان المصري قاسيا وحمل تطاولا عليه بألفاظ لا تخلو من الإهانة والسب، فسخر من مظهر التاجي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه في سناب شات وتداولته الصفحات الفنية.

وقال بهمن: ”الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا…“، مشيرا إلى أن حياة الفهد لم تهين المصريين كما فعل هذا الفنان.

يذكر أن الفنان المصري محمد التاجي، قدم اعتذارا عن الفيديو موضع الحديث وخرج في مقطع فيديو يقول إنه بناء على اتصال بينه وبين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر طلب منه أن يحذف الفيديو الذي بثه بحق الفهد.

وبرر التاجي موقفه قائلا: ”يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وأنا أعتذر لأي حد من الأخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه“.

يذكر أن الممثلة الكويتية حياة الفهد أشعلت حالة من الجدل حين طالبت بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت، قبل أن تتراجع وتقول إن تصريحاتها فُهمت بشكل خاطئ.