الفنان حسن البلام يطلب السماح له بالعودة من الرياض إلى الكويت (فيديو)

قال الفنان الكويتي حسن البلام في مقطع فيديو قام بتصويره عبر حسابه في ”سناب شات“: ”حجر ما عندنا شي نسويه، واليوم حجر كلي بالرياض، آخ الحمد لله إن نحنا بالرياض ولا بمكان ثاني، الله يزيد هالنعمة، كل شي متوفر والحمدلله، نبي نرجع الكويت، أي حد يسمع صوتنا ردونا بسياراتنا“.

كما أرفق كلامه بتعليق على الفيديو: ”تكفون رجعونا بسياراتنا تكفون قبل رمضان“.

الفنان حسن البلام يقترح من السعودية السماح له بالعودة الى الكويت بسيارته

.#الكويت #السعودية #كورونا pic.twitter.com/zGx6htwMmV — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 7, 2020

وكانت السعودية قد قررت تقديم ساعات موعد حظر التجول في بقية مناطق ومدن المملكة، لتبدأ من الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان على حسابها في ”تويتر“، الثلاثاء، أن ”القرار يسري تطبيقه يوم الأربعاء“، وذلك بعد يوم على إعلان منع التجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن ومناطق، بينها العاصمة الرياض.